Евро-2020
Турция
Сборная Уэльса
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#Евро-2020 #Турция #Сборная Уэльса

🇹🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Турция проиграла Уэльсу и осталась на последнем месте в группе, не набрав очков

час назад

Матч закончился со счетом 0:2. События матча:

Матч завершен
Турция
0:2
Матч завершен
Уэльс
Рэмзи 42
Робертс 90
  • Турция больше Уэльса владела мячом (64:36), чаще била по воротам (18:16), но реже – в створ ворот (6:7).
  • Турция проиграла второй матч подряд, пропустив в общей сложности четыре мяча. Это больше, чем за весь квалификационный этап Евро (3).
  • Капитан Уэльса Гарет Бэйл отдал два ассиста и заработал пенальти, но не реализовал его.

Уэльсу и Турции осталось по одному матчу на групповом этапе. Уэльс сыграет с Италией, Турция – со Швейцарией. Ситуация в группе такая:

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Источник:
Гол.ру
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