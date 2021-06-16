🇹🇷🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Турция проиграла Уэльсу и осталась на последнем месте в группе, не набрав очков

Турция больше Уэльса владела мячом (64:36), чаще била по воротам (18:16), но реже – в створ ворот (6:7).

Турция проиграла второй матч подряд, пропустив в общей сложности четыре мяча. Это больше, чем за весь квалификационный этап Евро (3).

Капитан Уэльса Гарет Бэйл отдал два ассиста и заработал пенальти, но не реализовал его.

Уэльсу и Турции осталось по одному матчу на групповом этапе. Уэльс сыграет с Италией, Турция – со Швейцарией. Ситуация в группе такая: