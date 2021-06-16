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Чемпионат Европы
Турция VS Уэльс
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Турция - Уэльс: 16 июня 2021 смотреть онлайн
Турция
-:-
Турция - Уэльс: 16 июня 2021 смотреть онлайн
Уэльс
Чемпионат Европы, 2 тур
Чемпионат Европы,
2 тур
16 июня 2021, 18:00 МСК
16.06.2021, 18:00 МСК
среда
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Прогнозы
Предварительный состав
Турция
мин
18
Эркин
Джанер Эркин
9
Тосун
Дженк Тосун
1
Гюнок
Мерт Гюнок
14
Текдемир
Махмут Текдемир
9
Караман
Кенан Караман
10
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
6
Туфан
Озан Туфан
21
Кахведжи
Ирфан Кахведжи
4
Кабак
Озан Кабак
15
Демирал
Мерих Демирал
18
Сангаре
Назим Сангаре
Запасные
23
Чакир
Угурчан Чакир
-
12
Баиндыр
Алтай Баиндыр
-
2
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
-
22
Айхан
Каан Айхан
-
5
Йокушлу
Окай Йокушлу
-
11
Язиджи
Юсуф Язиджи
-
8
Байрам
Омер Байрам
-
20
Тюрук
Дениз Тюрук
-
13
Озкан
Беркай Озкан
-
8
Токоз
Дорухан Токоз
-
Уэльс
мин
11
Бэйл
Гарет Бэйл
-
Уилсон
Харри Уилсон
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
Джеймс
Даниэль Джеймс
14
Робертс
Коннор Робертс
19
Ампаду
Итан Ампаду
13
Мепхам
Крис Мепхам
6
Родон
Джо Родон
18
Лоуренс
Джеймс Лоуренс
18
Моррел
Джо Моррел
17
Норрингтон-Дэвис
Рис Норрингтон-Дэвис
Запасные
12
Фон Уилльямс
Оуэйн Фон Уилльямс
-
2
Гантер
Крис Гантер
-
17
Локьер
Том Локьер
-
3
Уильямс
Неко Уильямс
-
20
Уильямс
Джонатан Уильямс
-
13
Мур
Киффер Мур
-
22
Брукс
Дэвид Брукс
-
8
Смит
Мэтт Смит
-
20
Лоуренс
Том Лоуренс
-
9
Робертс
Тайлер Робертс
-
Новости
Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс уже полгода играет все матчи без него
#Райан Гиггз
10 марта, 18:32
Новый самый дальний гол в истории забил вратарь Уэльса. Он носил перчатки Беговича – вратаря, чей рекорд побил
#Том Кинг
22 января, 16:22
Все о матче Сербия – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать
#Россия
18 ноября 2020, 11:10
Прямо сейчас сборная России – печаль. Серия без побед, личные ошибки и вынужденная ротация
#Россия
15 ноября 2020, 22:05
Гиггз-тренер вывел Уэльс на Евро. Но в стране многие его не любят
#Райан Гиггз
20 ноября 2019, 17:36
#
Новости матча
Турок Йылмаз в 35 лет трижды забил Нидерландам. Он не делал хет-триков шесть лет
24 марта, 22:34
Австрия, Венгрия, Чехия и Уэльс вышли в элитный дивизион Лиги наций. Вылетели Швеция, Исландия и Босния
19 ноября 2020, 11:06
Сборная России в 2020 году: шесть матчей без побед, 14 пропущенных голов
19 ноября 2020, 00:45
Сборная России сохранила первое место в группе Лиги наций
16 ноября 2020, 00:58
Сборная России не побеждает пять матчей подряд
15 ноября 2020, 21:53
Турция впервые в истории обыграла Россию
15 ноября 2020, 21:52
Караман забил России в двух играх Лиги наций. Это его единственные голы за Турцию в официальных матчах
15 ноября 2020, 20:56
Черышев забил второй гол в 2020 году. И первый в этом сезоне
15 ноября 2020, 20:25