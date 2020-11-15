Россия
Лига наций
Футбол
Турция
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия #Футбол #Лига наций #Турция

Все о матче Турция – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать

4 часа назад

Турция и Россия сыграют в Лиге наций. Матч стартует 15 ноября в 20:00 по московскому времени.

Сейчас Россия проводит серию из трех гостевых игр. До этого был товарищеский матч с Молдавией (0:0). 18 ноября – еще одна игра Лиги наций с Сербией.

Турция
-:-
Россия

Что надо знать о матче:

  • Георгий Джикия останется капитаном сборной России на игру с Турцией. Впервые он попробовал эту роль в матче с Молдавией.
  • Заболотный, Лесовой и Ерохин сдали повторные отрицательные тесты на коронавирус. Они уже вернулись в состав сборной.
  • Юрий Жирков в четырех матчах подряд выходил с первых минут. Напоминаем: ему 37 лет.
  • Сборная Турции никогда не выигрывала у России. Прошлый матч команд в Лиге наций завершился со счетом 1:1.
  • Сборная России прямо сейчас лидирует в группе Лиги наций. Турция третья – отстает на пять очков.
  • Игру покажет «Первый канал», но есть вариант просмотра и на «Матч Премьер». Явного фаворита нет. Турция и Россия имеют длительные серии матчей без побед.

Официальный сайт РФС

Что почитать:

«Зачем снимать квартиру – мне на базе нравится». Жизнь нового защитника сборной России

Возможно, Турция побеждает дома, потому что хитрит с расположением стадиона (да-да!)

Мы все недооцениваем суперсилу Ерохина – понимание пространства

Тренер Турции работал учителем в начальной школе. Хотел бросить футбол ради нее, но ушел ассистентом в родной клуб

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Состав России на ноябрь: обновление из молодежки, возвращение Заболотного, первый вызов Миранчука за год
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#Футбол
#Лига наций
#Турция