Все о матче Турция – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать

Турция и Россия сыграют в Лиге наций. Матч стартует 15 ноября в 20:00 по московскому времени.

Сейчас Россия проводит серию из трех гостевых игр. До этого был товарищеский матч с Молдавией (0:0). 18 ноября – еще одна игра Лиги наций с Сербией.