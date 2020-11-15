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Все о матче Турция – Россия: где смотреть, что почитать, о чем знать
4 часа назад
Турция и Россия сыграют в Лиге наций. Матч стартует 15 ноября в 20:00 по московскому времени.
Сейчас Россия проводит серию из трех гостевых игр. До этого был товарищеский матч с Молдавией (0:0). 18 ноября – еще одна игра Лиги наций с Сербией.
Что надо знать о матче:
- Георгий Джикия останется капитаном сборной России на игру с Турцией. Впервые он попробовал эту роль в матче с Молдавией.
- Заболотный, Лесовой и Ерохин сдали повторные отрицательные тесты на коронавирус. Они уже вернулись в состав сборной.
- Юрий Жирков в четырех матчах подряд выходил с первых минут. Напоминаем: ему 37 лет.
- Сборная Турции никогда не выигрывала у России. Прошлый матч команд в Лиге наций завершился со счетом 1:1.
- Сборная России прямо сейчас лидирует в группе Лиги наций. Турция третья – отстает на пять очков.
- Игру покажет «Первый канал», но есть вариант просмотра и на «Матч Премьер». Явного фаворита нет. Турция и Россия имеют длительные серии матчей без побед.
Что почитать:
«Зачем снимать квартиру – мне на базе нравится». Жизнь нового защитника сборной России
Возможно, Турция побеждает дома, потому что хитрит с расположением стадиона (да-да!)
Мы все недооцениваем суперсилу Ерохина – понимание пространства
Тренер Турции работал учителем в начальной школе. Хотел бросить футбол ради нее, но ушел ассистентом в родной клуб
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