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Где смотреть матч Турция – Россия
16 минут назад
Турция и Россия сыграют в Лиге наций. Матч начнется 15 ноября в 20:00 по московскому времени.
Трансляция на «Первом канале» стартует в 19:50. Игру можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер».
В октябре Россия и Турция уже играли в Лиге наций. Тот матч завершился со счетом 1:1. Всего команды провели между собой семь матчей. Турция не побеждала ни разу.
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