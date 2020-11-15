Где смотреть матч Турция – Россия

Турция и Россия сыграют в Лиге наций. Матч начнется 15 ноября в 20:00 по московскому времени.

Трансляция на «Первом канале» стартует в 19:50. Игру можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер».

В октябре Россия и Турция уже играли в Лиге наций. Тот матч завершился со счетом 1:1. Всего команды провели между собой семь матчей. Турция не побеждала ни разу.