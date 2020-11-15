Прогноз на матч Турция – Россия

Турция и Россия сыграют в Лиге наций. Матч стартует 15 ноября в 20:00 по московскому времени.

Букмекерские котировки:

Победа Турции – 2,60

Ничья – 3,35

Победа России – 2,95

Из дополнительных вариантов интересна ставка на тотал больше двух голов – 1,65.

Где смотреть матч Турция – Россия

В октябре Россия и Турция уже сыграли в Лиге наций со счетом 1:1. У Турции после этого были ничьи с Сербией (2:2) и Хорватией (3:3).

Всего Россия и Турция провели между собой семь матчей. Сборная России выиграла четыре, еще в трех была ничья.

Тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прогнозирует атакующую игру от россиян: «Уверен, что Россия будет играть агрессивно, ей нужно побеждать, чтобы забраться как можно выше в рейтинге ФИФА и получить более высокую корзину для жеребьевки чемпионата мира».

Станислав Черчесов мыслит так: «Понятно, что все мы ждем победы. Но ситуация бывает различной. На первый сбор в сентябре приехали все те, на кого мы рассчитывали. Тогда были две победы. А на прошедшем сборе у нас основные игроки выбывали. Джикия, Фернандес, Гильерме. Сейчас у нас футболисты выбыли».

Сборная России имеет серию из четырех матчей без побед. Турция не побеждает в шести играх.