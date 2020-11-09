«Зачем снимать квартиру – мне на базе нравится». Жизнь нового защитника сборной России
Роман Евгеньев дебютировал в РПЛ в позапрошлом сезоне, периодически выходил в прошлом. Основной все же была пара центральных защитников Шунич – Рыков, а «Динамо» пропускало в среднем по голу за игру.
Евгеньев отыграл 14 матчей. 11 – в старте, из них «Динамо» четырежды отыграло всухую. Но ошибки запоминались. Обычно не успевал накрыть или занять правильную позицию.
Например:
- Пролетел мимо Микелтадзе, и тот забил победный гол за «Рубин». Евгеньев назвал этот матч самым плохим за «Динамо».
- Никак не отреагировал на прорыв Кулишева, и это был победный гол «Оренбурга».
- Дал спокойно прострелить Ионову, и случился гол. Не победный, но неприятно.
- Из-под него забил резкий Фамейе. Да, победный гол «Оренбурга».
А было так, что просто стоял и смотрел, как в эпизоде с голом Шомуродова из «Ростова». Выглядело очень странно. Посмотрите за действиями номера 24:
Та же проблема и с голом Радаковича в матче с «Оренбургом». Ступор. И кого закрывал – неясно, и заблокировать не смог.
Ни Шунича, ни Рыкова уже в команде нет, а центральная пара защитников теперь – Евгеньев – Ордец. Минус Евгеньеву – за эпизод, где его легко накрутил Луценко, после чего состоялся гол. И опять победный – уже для «Арсенала».
Не в плюс и удаление в игре с ЦСКА, так что в первом матче за «Динамо» под руководством Сандро Шварца (против «Сочи») Евгеньев не сыграл. Зато сыграл в двух следующих и победных.
Этой подборкой мы уже достаточно покритиковали Евгеньева, но теперь будем хвалить. Есть за что.
• Молодежная сборная России первой среди всех других команд прошла квалификацию к Евро-2021. Больше Евгеньева в этом отборе сыграл только Обляков, и то всего на пять минут. А сборная семь из десяти матчей вообще отыграла всухую.
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• Раньше забивал только за динамовский дубль, а за последний месяц выдал – и гол Латвии за молодежку, и гол «Локомотиву» в РПЛ. Оба – с близкого расстояния после стандартов. За сборную – головой, за клуб – ногой.
• Евгеньеву 21 год, и он уже капитан «Динамо», пусть и только в матче с «Локомотивом» при отсутствии приболевшего Шунина. Команда обновляется в последние сезоны, но в ней есть и опытные игроки, однако повязку получил Евгеньев. О функциях сказал сам: «Надо было подбадривать партнёров, постараться завести на игру».
• По факту: остался один тур до конца первого круга, а меньше «Динамо» в лиге пропустили только две команды (ЦСКА и «Зенит»). В чем мощно прибавил сам Евгеньев – в перехватах: за 14 матчей прошлого сезона – всего 1,5 за игру, за 13 сейчас – уже 3,3. Наряду с Кайо Евгеньев по перехватам – лучший игрок этого сезона РПЛ.
• Евгеньев вызван в сборную России на матчи против Молдавии, Турции и Сербии. По крайней мере, в первой игре есть шанс выйти – она будет товарищеской.
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В мае Евгеньев заразился коронавирусом, но врач «Динамо» Александр Ярдошвили говорил, что у него нет симптомов и вообще отличное состояние здоровья. Еще в начале карантина игрок рассказывал о занятиях: «Честно говоря, думал, что они не будут такими серьезными в плане нагрузки. А так могу сказать, что по окончании этих занятий чувствую себя уставшим».
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин выделяет его. Сказал после матча с «Сочи»: «Не было паники или просто удержать мяч, несмотря на то, что не было хорошего нашего защитника Евгеньева».
Сам Евгеньев не любит крайности в игре: «Мне не нравится, когда мы постоянно впереди, и я задействован в розыгрыше – так иногда теряется концентрация. И обратный случай – когда постоянно отбиваешься и защищаешься, то устаешь, и тоже можно за кем-то не уследить».
Первый тренер Евгеньева Роман Яруллин говорил, что ставил игрока в полузащиту: «Это было его место, он справлялся лучше всего с этой зоной, успевал везде». Он же – о характере: «Мы играли с командами старшего возраста – там до драк доходило. Он не хотел уступать – злился, плакал, но лез, кусался. Поэтому, наверное, и вылез в большой футбол».
Коротко:
- Евгеньев начинал в «Спартаке», но там его пробовали в защите. Перебрался в «Динамо» – та же история. Уже смирился.
- «Зачем мне квартиру снимать – на базе нравится», – говорил Евгеньев в интервью «Матч ТВ». Там играл с Рыковым в компьютерные игры: «Можем часа четыре играть спокойно, а можем полчаса и уже устанем».
- В Европе чувствует себя некомфортно, хочет изучить Россию лучше.
- Впечатлили 60 тысяч фанатов на матче в Санкт-Петербурге – хотел бы вернуться на стадион снова.
- Хотел бы встретиться с Паоло Мальдини.
- Часто пользуется ватсапом.
- Хобби – машины, так что и любимые фильмы – про них. Например, «Такси» или «Форсаж».
Контракт Евгеньева с «Динамо» действует до лета 2022 года. Бывший спортивный директор клуба Роман Орещук рассказывал в прошлом году: «По новому контракту отступные намного больше, чем были, мы теперь защищены. Если кто-то захочет купить Евгеньева, то цена достаточно высока».