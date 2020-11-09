«Зачем снимать квартиру – мне на базе нравится». Жизнь нового защитника сборной России

Не в плюс и удаление в игре с ЦСКА, так что в первом матче за «Динамо» под руководством Сандро Шварца (против «Сочи») Евгеньев не сыграл. Зато сыграл в двух следующих и победных.

Этой подборкой мы уже достаточно покритиковали Евгеньева, но теперь будем хвалить. Есть за что.

• Молодежная сборная России первой среди всех других команд прошла квалификацию к Евро-2021. Больше Евгеньева в этом отборе сыграл только Обляков, и то всего на пять минут. А сборная семь из десяти матчей вообще отыграла всухую.

Два года назад молодежка не попала на Евро из-за странностей тренера. Сейчас – вышла раньше всех

• Раньше забивал только за динамовский дубль, а за последний месяц выдал – и гол Латвии за молодежку, и гол «Локомотиву» в РПЛ. Оба – с близкого расстояния после стандартов. За сборную – головой, за клуб – ногой.

• Евгеньеву 21 год, и он уже капитан «Динамо», пусть и только в матче с «Локомотивом» при отсутствии приболевшего Шунина. Команда обновляется в последние сезоны, но в ней есть и опытные игроки, однако повязку получил Евгеньев. О функциях сказал сам: «Надо было подбадривать партнёров, постараться завести на игру».