Шунин дебютировал в сборной 13 лет назад, но заиграл только сейчас
22 августа 2007 года – дата первой игры Антона Шунина в сборной России. Тогда тренером России еще был Гус Хиддинк. Его команда играла товарищеский матч против Польши. После первого тайма Россия уверенно вела со счетом 2:0, а потом Хиддинк провел плановые замены. Вышел Шунин – и пропустил два мяча за четыре минуты. Команды сыграли со счетом 2:2.
Следующего матча в сборной Шунин ждал до 2011-го. Теперь его вызвал уже Дик Адвокат. Сценарий очень похож на игру с Польшей: тоже товарищеский матч, тоже выход Шунина на второй тайм. Теперь Россия играла с Грецией, вела в счете уже со второй минуты, а во втором тайме пропустила. Сыграли 1:1, а Шунин потом окончательно выпал из состава сборной.
Капелло и Слуцкий его игнорировали, Черчесов сначала тоже доверял другим вратарям. У него Шунин впервые сыграл только в матче против Сан-Марино в отборе на Евро. Это было 19 ноября 2019 года. Россия выиграла со счетом 5:0, Шунин провел первый и пока последний сухой матч в сборной. Для него это была еще и первая официальная игра.
Сейчас Антону Шунину 33 года. В этом возрасте он неожиданно раскрылся в статусе первого вратаря сборной. Сначала вышел в старте на игру с Сербией (3:1), потом отыграл полный матч с Венгрией (3:2). В сборной России Шунин вытеснил из основного состава Гилерме и выиграл конкуренцию у Джанаева. Россия выиграла оба матча с ним в воротах.
Так Шунин сдержанно рассказывал о дебютном выходе в Лиге наций: «Была тренировка, после нее мне сказали об этом. Волнение всегда присутствует. Давно не виделись с ребятами, хотелось показать хорошую игру. Мне было комфортно с защитниками. Главное, что выиграли». В матче с Сербией он впервые пропустил гол в официальной игре за сборную.
Игра с Венгрией получилась уже не такой удачной. Действия Шунина покритиковал Вячеслав Малафеев – его бывший конкурент за место в сборной России. Малафеев рассказал, что в некоторых эпизодах Шунин мог принять другие решения, хотя явных ошибок все-таки не допустил. Два мяча в таком матче – это плохо. Против Сербии получалось лучше:
Вот несколько причин, почему Шунин вообще стал первым вратарем сборной:
- Гилерме имеет слишком много грубых ошибок в играх за клуб. В последние месяцы их количество только увеличивалось, хотя «Локомотив» не проваливался по результату. Тут мы рассказывали, почему ошибки Гилерме не так страшны. Только степень страха не означает отсутствие самих ошибок. С ними Гилерме дал шанс конкурентам.
- Шунин стабильно начал этот сезон. Он выходил за «Динамо» в каждом из шести матчей в РПЛ. Четыре игры Шунин провел на ноль. Особенно здесь выделяется встреча 26 августа, когда «Динамо» минимально обыграло «Зенит». За шесть игр Шунин пропустил всего три гола. Два из них – в провальной игре с «Арсеналом».
- Пока Шунин конкурирует в сборной только с возрастными вратарями. Это личное решение Черчесова, который регулярно вызывает уже проверенных киперов. Максименко и Сафонов сильнее Шунина по возрасту и перспективе, но еще играют в молодежной сборной. Всех остальных Шунин пока переигрывает в матчах и на тренировках.
Если в оставшиеся до Евро месяцы Шунин не сдаст, не сбавит, вполне можно пробовать в качестве первого номера.