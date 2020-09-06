Шунин дебютировал в сборной 13 лет назад, но заиграл только сейчас

22 августа 2007 года – дата первой игры Антона Шунина в сборной России. Тогда тренером России еще был Гус Хиддинк. Его команда играла товарищеский матч против Польши. После первого тайма Россия уверенно вела со счетом 2:0, а потом Хиддинк провел плановые замены. Вышел Шунин – и пропустил два мяча за четыре минуты. Команды сыграли со счетом 2:2.

Следующего матча в сборной Шунин ждал до 2011-го. Теперь его вызвал уже Дик Адвокат. Сценарий очень похож на игру с Польшей: тоже товарищеский матч, тоже выход Шунина на второй тайм. Теперь Россия играла с Грецией, вела в счете уже со второй минуты, а во втором тайме пропустила. Сыграли 1:1, а Шунин потом окончательно выпал из состава сборной.

Капелло и Слуцкий его игнорировали, Черчесов сначала тоже доверял другим вратарям. У него Шунин впервые сыграл только в матче против Сан-Марино в отборе на Евро. Это было 19 ноября 2019 года. Россия выиграла со счетом 5:0, Шунин провел первый и пока последний сухой матч в сборной. Для него это была еще и первая официальная игра.