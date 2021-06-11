Евгеньев заменил Мостового в заявке России на Евро-2020

Защитник Роман Евгеньев официально заявлен в состав России на Евро-2020. Он заменил в заявке Андрея Мостового, который сдал положительный тест на коронавирус.

Телеграм-канал сборной России объяснил решение так: «В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева».

Евгеньев был в расширенном составе России на Евро-2020. Он тренировался с командой до 10 июня – это разрешают правила УЕФА.

Евгеньеву 22 года. Он играет за «Динамо». В сезоне-2020/21 провел в РПЛ 27 матчей, забил один гол и отдал ассист.