Россия
Евро-2020
Андрей Мостовой
Роман Евгеньев
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#Россия #Евро-2020 #Андрей Мостовой #Роман Евгеньев

Евгеньев заменил Мостового в заявке России на Евро-2020

8 часов назад

Защитник Роман Евгеньев официально заявлен в состав России на Евро-2020. Он заменил в заявке Андрея Мостового, который сдал положительный тест на коронавирус.

Телеграм-канал сборной России объяснил решение так: «В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева».

Евгеньев был в расширенном составе России на Евро-2020. Он тренировался с командой до 10 июня – это разрешают правила УЕФА.

Евгеньеву 22 года. Он играет за «Динамо». В сезоне-2020/21 провел в РПЛ 27 матчей, забил один гол и отдал ассист.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Телеграм-канал сборной России
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