В заявке России на Евро будет замена – у Мостового коронавирус. Об этом рассказал журналист Егоров

Первый тест Андрея Мостового был сомнительным – эту информацию рассказывал «РБ-Спорт». Мостовой сразу ушел в изоляцию от остальных игроков сборной России.

Теперь – новая информация от «РБ-Спорт». Сергей Егоров пишет, что второй тест Мостового оказался положительным. Поэтому в заявке сборной России на Евро-2020 будет замена.

До этого Мостовой уже переболел коронавирусом. У него есть антитела. Если заражение подтвердится, то оно будет повторным.

Сборная России официально ничего не подтверждала. 10 июня официальные аккаунты команды выкладывали информацию, что весь состав сборной имеет отрицательные тесты на коронавирус.

Андрей Лунев, Илья Самошников и Роман Евгеньев тренировались с основой сборной, но теперь разъехались по домам. 12 июня Россия сыграет с Бельгией в Санкт-Петербурге.

Заявка сборной России на Евро-2020 не изменилась. Лунев, Евгеньев и Самошников не летят в Санкт-Петербург