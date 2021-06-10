Евро-2020: где смотреть матчи сборной России и другие топ-игры. Телепрограмма
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир перенесен на год из-за ситуации с коронавирусом, но сохранил название (подробно – тут). В России ЧЕ-2020 показывают три телеканала – Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ». Они распределили все матчи между собой, но игры сборной России в прямом эфире будут только на двух каналах.
На Первом канале два матча Евро-2020 отработает Леонид Слуцкий. Он поучаствует в трансляции игры Турция – Италия, а потом поучаствует в трансляции полуфинала. На «России-1» основным комментатором станет Владимир Стогниенко. Он уже точно прокомментирует игру Бельгия – Россия, затем отработает еще несколько матчей группового этапа Евро-2020.
«Матч ТВ» объявил состав комментаторов на матчи первого тура Евро-2020. По остальным играм на канале тоже все еще не до конца понятно. Некоторые матчи третьего тура в нашем материале обозначены специальной пометкой, потому что официальной информации по ним еще нет. Когда она появится, мы обновим этот материал.
Полное расписание трансляций матчей группового этапа. Время старта матча может быть другим – смотрите это в отдельной новости.
11 июня
Турция – Италия (21:35, Первый канал). Комментаторы: Роман Гутцайт, Леонид Слуцкий.
12 июня
Уэльс – Швейцария (15:30, Матч ТВ). Комментатор: Михаил Моссаковский.
Дания – Финляндия (18:30, Матч ТВ). Комментатор: Роман Трушечкин.
Бельгия – Россия (21:50, Россия 1). Комментаторы: Владимир Стогниенко, Андрей Талалаев.
13 июня
Англия – Хорватия (15:50, Россия 1). Комментатор: Владимир Стогниенко.
Австрия – Северная Македония (18:30, Матч ТВ). Комментатор: Александр Шмурнов.
Нидерланды – Украина (21:45, Первый канал)
14 июня
Шотландия – Чехия (15:30, Матч ТВ). Комментатор: Тимур Журавель.
Польша – Словакия (18:30, Матч ТВ). Комментатор: Денис Казанский.
Испания – Швеция (21:45, Первый канал)
15 июня
Венгрия – Португалия (18:30, Матч ТВ). Комментатор: Александр Шмурнов.
Франция – Германия (21:45, Первый канал)
16 июня
Финляндия – Россия (15:45, Первый канал)
Турция – Уэльс (18:30, Матч ТВ)
Италия – Швейцария (21:45, Россия 1). Комментатор: Владимир Стогниенко.
17 июня
Украина – Северная Македония (15:30, Матч ТВ)
Дания – Бельгия (18:50, Россия 1). Комментатор: Владимир Стогниенко.
Нидерланды – Австрия (21:30, Матч ТВ)
18 июня
Швеция – Словакия (15:30, Матч ТВ)
Хорватия – Чехия (18:50, Россия 1)
Англия – Шотландия (21:45, Первый канал)
19 июня
Венгрия – Франция (15:50, Россия 1)
Португалия – Германия (18:45, Первый канал)
Испания – Польша (21:45, Первый канал)
20 июня
Италия – Уэльс (18:50, Россия 1). Комментатор: Владимир Стогниенко.
Швейцария – Турция (18:30, Матч ТВ)
21 июня
Северная Македония – Нидерланды (19:00)
Украина – Австрия (19:00)
Россия – Дания (21:45, Первый канал)
Финляндия – Бельгия (21:30, Матч ТВ?)
22 июня
Чехия – Англия (21:45, Первый канал)
Хорватия – Шотландия (21:30, Матч ТВ?)
23 июня
Словакия – Испания (18:30, Матч ТВ?)
Швеция – Польша (18:50, Россия 1?)
Германия – Венгрия (21:30, Матч ТВ?)
Португалия – Франция (21:50, Россия 1?)
«Матч Премьер» тоже покажет игры Евро-2020. Там трансляции стартуют на полчаса раньше, но сетка дублирует расписание канала «Матч ТВ». Единственная разница – показ в повторе других игр Евро. Пример: 13 июня в 00:10 там пройдет трансляция матча Бельгия – Россия. Он официально начинается 12 июня в 22:00. И показывает его не «Матч ТВ».
Все матчи Евро-2020 одинаково распределены между тремя вещателями. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтверждала, что все покажут по 17 матчей чемпионата Европы-2020. Известно, что трансляции большей части матчей 1/8 финала, четвертьфиналов и полуфиналов пройдут на Первом канале и «России-1». «Россия-1» покажет финал ЧЕ-2020.
Стогни и Талалай - это прям вах.
Можно еще и Тарханова подтянуть, который тоже работал на Евро-2008.