Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир перенесен на год из-за ситуации с коронавирусом, но сохранил название (подробно – тут). В России ЧЕ-2020 показывают три телеканала – Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ». Они распределили все матчи между собой, но игры сборной России в прямом эфире будут только на двух каналах.

На Первом канале два матча Евро-2020 отработает Леонид Слуцкий. Он поучаствует в трансляции игры Турция – Италия, а потом поучаствует в трансляции полуфинала. На «России-1» основным комментатором станет Владимир Стогниенко. Он уже точно прокомментирует игру Бельгия – Россия, затем отработает еще несколько матчей группового этапа Евро-2020.

«Матч ТВ» объявил состав комментаторов на матчи первого тура Евро-2020. По остальным играм на канале тоже все еще не до конца понятно. Некоторые матчи третьего тура в нашем материале обозначены специальной пометкой, потому что официальной информации по ним еще нет. Когда она появится, мы обновим этот материал.