Как дела с коронавирусом в городах Евро: не всех пускают в кафе, а только один стадион открыт полностью

До Евро – пару дней. Вокруг – коронавирус. Есть примеры, когда в самих сборных из-за ковида до сих пор вылетают некоторые игроки (самый яркий – Испания, там из-за коронавируса у Бускетса и Ллоренте Луис Энрике выставил молодежку на матч против Литвы).

Самое время еще раз напомнить, а как с коронавирусной ситуацией в принимающих городах.

Лондон

Количество зараженных: среднее число в день – 773 человека.

Какие есть ограничения: с конца марта в Лондоне есть послабления в ограничениях, но сейчас там есть запреты на: а) Сборы в общественных местах в компании больше 30 человек; б) Сборы в компаниях больше 6 человек. Плюс, как и везде, сохраняется жесткий контроль за масочным и перчаточным режимом.

Некоторые члены правительства Великобритании активно голосуют за уменьшение ограничений, но пока что власти не задумываются над этим всерьез. А с 21 июня власти даже хотели открыть кинотеатры и отменить социальное дистанцирование. Проблема в том, что пока происходит увеличение числа зараженных в сутки. Но государство и администрации крупнейших городов настроены оптимистично: они не думают, что в ближайшее время в стране ситуация с коронавирусом станет хуже.

Сколько фантов придут на стадион: Что касается футбола, то уже в конце мая ФА допускала часть болельщиков на стадионы. Местные ограничения позволят принять на каждом матче Евро 25% от заполняемости «Уэмбли» – это 22,5 тысячи.

ESPN пишет, что на Трафальгарской площади будет открыта фанзона на 12,5 тысячи человек. Пускать туда будут по билетам, но тесты на коронавирус никто проверять не будет.

Будапешт

Количество зараженных: среднее число – 500 в день.

Какие есть ограничения: В конце мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что страна успешно избежала третьей волны коронавируса за счет ранее принятых ограничений. С 25 мая в стране отменен комендантский час, не ограничено рабочее время магазинов, а люди могут ходить без масок по улицам. Плюс в общественных местах с начала июня разрешены групповые занятия спортом.

Венгрия также отказывается от массовой закупки вакцины от коронавируса. Орбан сказал, что его устраивает производство завода в Дебрецене и количество выпущенных вакцин хватит до 2022 года.

Сколько фанатов придут на стадион: в планах Венгрии заполнять стадион в Будапеште на время Евро на 100%.