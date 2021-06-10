Как дела с коронавирусом в городах Евро: не всех пускают в кафе, а только один стадион открыт полностью
До Евро – пару дней. Вокруг – коронавирус. Есть примеры, когда в самих сборных из-за ковида до сих пор вылетают некоторые игроки (самый яркий – Испания, там из-за коронавируса у Бускетса и Ллоренте Луис Энрике выставил молодежку на матч против Литвы).
Самое время еще раз напомнить, а как с коронавирусной ситуацией в принимающих городах.
Лондон
Количество зараженных: среднее число в день – 773 человека.
Какие есть ограничения: с конца марта в Лондоне есть послабления в ограничениях, но сейчас там есть запреты на: а) Сборы в общественных местах в компании больше 30 человек; б) Сборы в компаниях больше 6 человек. Плюс, как и везде, сохраняется жесткий контроль за масочным и перчаточным режимом.
Некоторые члены правительства Великобритании активно голосуют за уменьшение ограничений, но пока что власти не задумываются над этим всерьез. А с 21 июня власти даже хотели открыть кинотеатры и отменить социальное дистанцирование. Проблема в том, что пока происходит увеличение числа зараженных в сутки. Но государство и администрации крупнейших городов настроены оптимистично: они не думают, что в ближайшее время в стране ситуация с коронавирусом станет хуже.
Сколько фантов придут на стадион: Что касается футбола, то уже в конце мая ФА допускала часть болельщиков на стадионы. Местные ограничения позволят принять на каждом матче Евро 25% от заполняемости «Уэмбли» – это 22,5 тысячи.
ESPN пишет, что на Трафальгарской площади будет открыта фанзона на 12,5 тысячи человек. Пускать туда будут по билетам, но тесты на коронавирус никто проверять не будет.
Будапешт
Количество зараженных: среднее число – 500 в день.
Какие есть ограничения: В конце мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что страна успешно избежала третьей волны коронавируса за счет ранее принятых ограничений. С 25 мая в стране отменен комендантский час, не ограничено рабочее время магазинов, а люди могут ходить без масок по улицам. Плюс в общественных местах с начала июня разрешены групповые занятия спортом.
Венгрия также отказывается от массовой закупки вакцины от коронавируса. Орбан сказал, что его устраивает производство завода в Дебрецене и количество выпущенных вакцин хватит до 2022 года.
Сколько фанатов придут на стадион: в планах Венгрии заполнять стадион в Будапеште на время Евро на 100%.
Амстердам
Количество зараженных: среднее число за последние семь дней достигло отметки в 107 человек.
Какие есть ограничения: здесь постепенно уменьшается число зараженных, поэтому власти Голландии разрешили послабление ограничений. С 5 июня в одном доме можно собираться не более, чем 4 посетителям; в закрытом общественном помещении – также 4 человека. Сохраняется удаленная работа. Но открываются многие общественные места: кинотеатры, театры, концертные залы, спортивные залы, бары и рестораны.
Но все это выполняется при условии четкого социального дистанцирования (минимум 1,5 метра) и жесткого масочного режима.
Сколько фанатов придут на стадион: от 25% до 33% вместимости.
Санкт-Петербург
Количество зараженных: среднее число в день – около 850.
Какие есть ограничения: 7 июня в Питере губернатор Беглов поручил усилить ограничения для «красной» зоны. К ней относятся Выборгский, Сланцевский, Гатчинский, Киришский и Тихвинский районы. Там планируются уменьшить перемещения. А ограничения, запланированные до 30 мая, ранее были продлены до 12 июля.
Сколько фанатов придут на стадион: 50% от общей вместимости стадиона.
Рим
Количество зараженных: чуть больше сотни за сутки.
Какие есть ограничения: в Италии планируют запустить программу по снятию ограничений. Проводить ее власти будут в несколько этапов. И первый заключается в снятии рабочий ограничений для сектора развлечений. К июлю власти планируют открыть места массовых скоплений и отказаться от их строгих временных рабочих промежутков. При этом в Италии все так же действует жесткий масочный режим.
Постепенно выходит из коматоза и гостиничный бизнес. Исследования сайта Booking показывает, что перед стартом Евро заполняемость в местных гостиницах увеличилась на 83% в сравнении с тем же временем, но в прошлом году.
Сколько фанатов придут на стадион: 25% от «Стадио Олимпико».
Мюнхен
Количество зараженных: менее 100 случаев в день.
Какие есть ограничения: сейчас достаточно благоприятная ситуация, поэтому в Германии по всем городам открываются рестораны, бары, летние террасы. Единственная проблема – некоторые заведения просят не только тест на коронавирус, но и справку о вакцинировании.
С 7 июня для центра Мюнхена отменили обязательное ношение масок на улице. Отменен запрет на продажу алкоголя и работу ресторанов с полуночи и до утра. У немцев благоприятная статистика с коронавирусом. Но они очень аккуратно отходят от локаута, чтобы не спровоцировать появление третьей волны.
Сколько фанатов придут на стадион: 22% от общей вместимости.
Баку
Количество зараженных: 170 по стране за последние сутки (данные от 9 июня).
Какие есть ограничения: с 31 мая власти Азербайджана отменили в Баку обязательное ношение масок и восстановили работу бакинского метрополитена. Кроме того, они наладили работу международного транспорта.
С 10 июня начнут работу с некоторыми ограничениями по посетителям религиозные объекты и торговые центры. Азербайджан отменит правило карантина для обладателей билетов на матчи на период турнира.
Сколько фанатов придут на стадион: 50% от общей вместимости стадиона. Недавно у Баку был опыт проведения международных соревнований – Гран-при Формулы 1.
Севилья
Количество зараженных: среднее число за неделю – 264 зараженных.
Какие есть ограничения: в провинции Севилья отмечается рост среднесуточной заболеваемости (но не во всех регионах). Власти внимательно следят за ситуацией и сохраняют некоторые ограничения: рестораны и бары работают до полуночи – при вместимости в 75%; вечеринки и другие торжества должны принимать не более 300 человек; сохраняются дистанции между зрителями в концертных и кинозалах. Но власти Андалусии не вернули комендантский час, отмененный в мае, и не ограничили передвижения по улицам.
Сколько фанатов придут на стадион: от 25% до 33% вместимости.
Бухарест
Количество зараженных: статистика за последние сутки (данные от 9 июня) – 16.
Какие есть ограничения: c 1 июня власти разрешили скопления людей до тысячи человек, если: а) Есть отрицательный тест; б) Если люди раньше болели коронавирусом; в) Если участники сделали первую прививку от коронавируса. Если все участники мероприятия вакцинировались обеими прививками, то ограничения по числу снимаются полностью.
Власти сняли некоторые ограничения по зрителям на спортивных событиях, посетителях общественных мест и даже масок на рабочем месте. В дальнейшем администрация Бухареста будет следить за ситуацией с ростом числа зараженных, чтобы принимать новые шаги по ослаблению ограничений.
Сколько фанатов придут на стадион: от 25% до 33% вместимости.
Глазго
Количество зараженных: 159 за неделю с 30 мая по 5 июня.
Какие есть ограничения: 5 июня на The Guardian вышел материал про выход Шотландии на первый уровень по снятии ограничений. Но из-за отклонения от нормы по среднесуточному приросту посещаемости Глазго и еще 12 регионов Шотландии все еще на втором (то есть ограничения жестче). Сейчас по всей страны открыты бары, рестораны, кафе, но конкретно в Глазго действуют ограничения по количеству человек на одном мероприятии – не более 50.
Сколько фанатов придут на стадион: от 25% до 33% вместимости.
Копенгаген
Количество зараженных: мы нашли общие данные по Дании. За сутки с 8 по 9 июня коронавирусом по стране заразились 904 человека.
Какие есть ограничения: открыты все места массового скопления – в том числе и бассейны с аквапарками. Просто сейчас в Копенгагене, как и во многих регионах Дании, действуют ограничения по числу посетителей. В остальном все как везде.
Сколько фанатов придут на стадион: от 25% до 33% вместимости.