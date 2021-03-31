Игрок в Турции узнал о вызове в сборную. Камера видеонаблюдения засняла момент: счастье, прыжки и ааааа!
Турецкий клуб «Гезтепе» опубликовал в твиттере видео, где их защитник Алпаслан Озтюрк узнает о вызове в сборную Турции.
Камера видеонаблюдения на клубной базе засняла, как он довольно прыгает и танцует от радости. Видео собрало полтора миллиона просмотров и 80 тысяч лайков в твиттере.
Озтюрк так прокомментировал свои эмоции:
«Просто это мальчишка из Берхема, у которого есть мечта».
Раньше Озтюрк вызывался во все молодежки Турции, но в главную сборную попал впервые. В первом матче он остался в запасе, пока его команда разыгрывала триллер с Латвией – 3:3!
У Озтюрка есть еще и бельгийское гражданство (он родился в Берхеме, это район Антверпена). Он играл за «Стандард» из Льежа и пробовал в Англии – карьера за молодежку «Бирмингема» не сложилась. С 2014-го Озтюрк играет за разные турецкие команды, но среди них нет известных грандов.
Зато у Озтюрка отличный инстаграм.