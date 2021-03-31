Игрок в Турции узнал о вызове в сборную. Камера видеонаблюдения засняла момент: счастье, прыжки и ааааа!

У Озтюрка есть еще и бельгийское гражданство (он родился в Берхеме, это район Антверпена). Он играл за «Стандард» из Льежа и пробовал в Англии – карьера за молодежку «Бирмингема» не сложилась. С 2014-го Озтюрк играет за разные турецкие команды, но среди них нет известных грандов.

Зато у Озтюрка отличный инстаграм.