Алпаслан Озтюрк
Чемпионат Турции
Футбол
Турция
Гезтепе
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#Алпаслан Озтюрк #Футбол #Турция #Чемпионат Турции #Гезтепе

Игрок в Турции узнал о вызове в сборную. Камера видеонаблюдения засняла момент: счастье, прыжки и ааааа!

3 часа назад

Турецкий клуб «Гезтепе» опубликовал в твиттере видео, где их защитник Алпаслан Озтюрк узнает о вызове в сборную Турции

Камера видеонаблюдения на клубной базе засняла, как он довольно прыгает и танцует от радости. Видео собрало полтора миллиона просмотров и 80 тысяч лайков в твиттере.

Озтюрк так прокомментировал свои эмоции:

«Просто это мальчишка из Берхема, у которого есть мечта».

Раньше Озтюрк вызывался во все молодежки Турции, но в главную сборную попал впервые. В первом матче он остался в запасе, пока его команда разыгрывала триллер с Латвией – 3:3!

У Озтюрка есть еще и бельгийское гражданство (он родился в Берхеме, это район Антверпена). Он играл за «Стандард» из Льежа и пробовал в Англии – карьера за молодежку «Бирмингема» не сложилась. С 2014-го Озтюрк играет за разные турецкие команды, но среди них нет известных грандов.

Зато у Озтюрка отличный инстаграм. 

🇹🇷
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