Латвия – неожиданно страшный соперник для Турции: не пускала на Евро и вообще ей не проигрывала. Турки сломали систему на 90+9

И правда:

❌ Самые памятные матчи – в 2003-м. За год до этого Турция выиграла бронзу чемпионата мира, а в стыковых играх вела 2:0 после гостевого поражения 0:1. Но как только повела – тут же пропустила от Лайзанса (счет 2:1 уже не устраивал), а в конце – от Верпаковского. Так на Евро поехала сенсационная Латвия, а бронзовый призер ЧМ остался дома.

❌ Товарищеский матч в 2013-м: Турция вела 2:0 и 3:1, а результат – 3:3.

❌ В отборе к Евро-2016 Турция укатывала и Нидерланды (3:0), и Исландию с Чехией, но только не Латвию: дважды по 1:1.

❌ В отборе к ЧМ-2022 старая история. Турция дома вела 2:0 и 3:1, итоговый счет – 3:3.

✅ Во втором матче в отборе к ЧМ-2022 – турки все-таки сломали систему, но как тяжело это далось: они пропустили на 70-й (автогол), сравняли через шесть минут, а победный забили лишь на девятой добавленной. И только с пенальти.

А еще это была первая победа Штефана Кунца во главе сборной Турции.