Латвия – неожиданно страшный соперник для Турции: не пускала на Евро и вообще ей не проигрывала. Турки сломали систему на 90+9
Зато как серьезно турки настраивались:
Латвия – куда менее статусный, но какой тяжелый соперник. Напомнил Эльвин Керимов:
И правда:
❌ Самые памятные матчи – в 2003-м. За год до этого Турция выиграла бронзу чемпионата мира, а в стыковых играх вела 2:0 после гостевого поражения 0:1. Но как только повела – тут же пропустила от Лайзанса (счет 2:1 уже не устраивал), а в конце – от Верпаковского. Так на Евро поехала сенсационная Латвия, а бронзовый призер ЧМ остался дома.
❌ Товарищеский матч в 2013-м: Турция вела 2:0 и 3:1, а результат – 3:3.
❌ В отборе к Евро-2016 Турция укатывала и Нидерланды (3:0), и Исландию с Чехией, но только не Латвию: дважды по 1:1.
❌ В отборе к ЧМ-2022 старая история. Турция дома вела 2:0 и 3:1, итоговый счет – 3:3.
✅ Во втором матче в отборе к ЧМ-2022 – турки все-таки сломали систему, но как тяжело это далось: они пропустили на 70-й (автогол), сравняли через шесть минут, а победный забили лишь на девятой добавленной. И только с пенальти.
А еще это была первая победа Штефана Кунца во главе сборной Турции.
В мировой истории Турции и Латвии значится один очень давний матч, сыгранный 97 лет назад. В 1924 году Турция победила в Риге 3:1. Фактически это и была единственная победа над Латвией с тех пор.
С 1990 года, когда Латвия перестала входить в состав СССР, команды провели шесть матчей, но Турция победить не могла, хотя она всегда была гораздо более статусной сборной. Серия прервалась только сейчас, в 2021-м.
Латвия сейчас аутсайдер. В Лиге наций она проигрывала Мальте, не могла победить Фареры и играла вничью с Андоррой дома. В товарищеской игре Германия настреляла ей семь голов. Квалификация к прошлому Евро вообще была ужасом – девять поражений в десяти матчах, разница голов 3:28.
Сейчас Латвия – 135-я в рейтинге ФИФА и уступает в нем сборным Антигуа и Барбуды, Туркменистану и даже Коморским островам. Но для Турции она так и остается дико непростым соперником.