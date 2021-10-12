Турция
ЧМ-2022
Латвия
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#Турция #ЧМ-2022 #Латвия

Латвия – неожиданно страшный соперник для Турции: не пускала на Евро и вообще ей не проигрывала. Турки сломали систему на 90+9

2 часа назад

Турецкая федерация футбола

И все-таки это свершилось: Турция победила Латвию в отборочном турнире к ЧМ-2022. Правда, с большим трудом и аж на 90+9 минуте. Вот как это было:

Матч завершен
Латвия
Демирал 70
1:2
Матч завершен
Турция
Дурсун 76
Йылмаз 90

Зато как серьезно турки настраивались:

Латвия – куда менее статусный, но какой тяжелый соперник. Напомнил Эльвин Керимов:

И правда:

❌ Самые памятные матчи – в 2003-м. За год до этого Турция выиграла бронзу чемпионата мира, а в стыковых играх вела 2:0 после гостевого поражения 0:1. Но как только повела – тут же пропустила от Лайзанса (счет 2:1 уже не устраивал), а в конце – от Верпаковского. Так на Евро поехала сенсационная Латвия, а бронзовый призер ЧМ остался дома.

❌ Товарищеский матч в 2013-м: Турция вела 2:0 и 3:1, а результат – 3:3.

❌ В отборе к Евро-2016 Турция укатывала и Нидерланды (3:0), и Исландию с Чехией, но только не Латвию: дважды по 1:1.

❌ В отборе к ЧМ-2022 старая история. Турция дома вела 2:0 и 3:1, итоговый счет – 3:3.

✅ Во втором матче в отборе к ЧМ-2022 – турки все-таки сломали систему, но как тяжело это далось: они пропустили на 70-й (автогол), сравняли через шесть минут, а победный забили лишь на девятой добавленной. И только с пенальти.

А еще это была первая победа Штефана Кунца во главе сборной Турции.

В мировой истории Турции и Латвии значится один очень давний матч, сыгранный 97 лет назад. В 1924 году Турция победила в Риге 3:1. Фактически это и была единственная победа над Латвией с тех пор.

С 1990 года, когда Латвия перестала входить в состав СССР, команды провели шесть матчей, но Турция победить не могла, хотя она всегда была гораздо более статусной сборной. Серия прервалась только сейчас, в 2021-м.

www.imago-images.de / Global Look Press

Латвия сейчас аутсайдер. В Лиге наций она проигрывала Мальте, не могла победить Фареры и играла вничью с Андоррой дома. В товарищеской игре Германия настреляла ей семь голов. Квалификация к прошлому Евро вообще была ужасом – девять поражений в десяти матчах, разница голов 3:28.

Сейчас Латвия – 135-я в рейтинге ФИФА и уступает в нем сборным Антигуа и Барбуды, Туркменистану и даже Коморским островам. Но для Турции она так и остается дико непростым соперником.

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