Евро-2020
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Финляндия
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#Евро-2020 #Россия #Финляндия #Италия #Турция #Швейцария #Сборная Уэльса

Результаты шестого игрового дня Евро-2020. Россия обыграла Финляндию, Уэльс – Турцию, Швейцария проиграла Италии

15 минут назад

Таким вышел шестой день на Евро-2020:

Матч завершен
Финляндия
0:1
Матч завершен
Россия
Миранчук 45


 

 

Матч завершен
Турция
0:2
Матч завершен
Уэльс
Рэмзи 42
Робертс 90
Матч завершен
Италия
Локателли 26
Локателли 52
Иммобиле 89
3:0
Матч завершен
Швейцария

Какие матчи будут завтра?

Группа СУкраина – Северная Македония, 16:00 по московскому времени.

Группа ВДания – Бельгия, 19:00 по московскому времени.

Группа СНидерланды – Австрия, 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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