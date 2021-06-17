Евро-2020
Италия
Россия
Турция
Финляндия
Швейцария
Сборная Уэльса
Результаты шестого игрового дня Евро-2020. Россия обыграла Финляндию, Уэльс – Турцию, Швейцария проиграла Италии
15 минут назад
Таким вышел шестой день на Евро-2020:
- Россия сделала три замены в стартовом составе по сравнению с первой игрой. Главная неожиданность – замена вратаря. Вместо Антона Шунина вышел Матвей Сафонов.
- Алексей Миранчук забил первый гол России на Евро-2020.
- Марио Фернандес травмировался в матче, его увезли со стадиона в больнице с подозрением на травму позвоночника. Но она не подтвердилась. Этой второй крайний защитник, травмировавшийся у России.
- Россия не пропустила на Евро впервые с 2008 года, а победила – впервые с 2012-го.
- Россия при Черчесове выигрывала матч в каждом турнире хотя бы по разу – таких уже 7
- Турция проиграла второй матч на Евро и пропустила на турнире уже четыре гола. Это больше, чем за десять матчей отбора к Евро (три гола).
- Гарет Бэйл стал лучшим игроком матча. Он отдал два ассиста и заработал пенальти. Но не реализовал его.
- Турция не набрала ни одного очка, но еще не лишилась шансов выход в плей-офф.
- Италия гарантировала себе выход в плей-офф. В последнем туре решится, с какого места. Она сыграет с Уэльсом.
- Два гола забил Мануэль Локателли. До этого он ни разу не забивал дубли за сборную и ни разу – на крупных турнирах за сборную.
- Италия оба матча на Евро выиграла со счетом 3:0. В первом она обыграла Турцию.
- Италия продлила две серии: без поражений (до 29 матчей) и без пропущенных голов (до 10 матчей). В последний раз она проигрывала в сентябре 2018 года, а пропускала – в октябре 2020-го.
Какие матчи будут завтра?
Группа С. Украина – Северная Македония, 16:00 по московскому времени.
Группа В. Дания – Бельгия, 19:00 по московскому времени.
Группа С. Нидерланды – Австрия, 22:00 по московскому времени.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые