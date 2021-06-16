Россия не пропустила в матче Евро впервые с 2008 года. А победила – впервые с 2012-го

Россия обыграла Финляндию в матче Евро-2020 (1:0). Контекст победы России:

Впервые с 2008 года не пропустила на Евро. Последним таким матчем была игра со Швецией (1:0)

Впервые с 2012-го победила на Евро. Последней победой была игра с Чехией (4:1).

Всего с последней победы прошло шесть игр: четыре поражения и две ничьи. За это время Россия забила четыре гола и пропустила 11.