Россия
Евро-2020
Россия не пропустила в матче Евро впервые с 2008 года. А победила – впервые с 2012-го
17 минут назад
Россия обыграла Финляндию в матче Евро-2020 (1:0). Контекст победы России:
- Впервые с 2008 года не пропустила на Евро. Последним таким матчем была игра со Швецией (1:0)
- Впервые с 2012-го победила на Евро. Последней победой была игра с Чехией (4:1).
Всего с последней победы прошло шесть игр: четыре поражения и две ничьи. За это время Россия забила четыре гола и пропустила 11.
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