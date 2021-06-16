Турция за два матча Евро пропустила больше, чем за всю квалификацию Евро

Турция проигрывает Уэльсу в матче Евро-2020 (0:1, второй тайм). Теперь у нее четыре пропущенных мяча на турнире – это больше, чем за десять матчей отбора на Евро.

Евро-2020 . Две игры, 4 пропущенных гола, два поражения.

. Две игры, 4 пропущенных гола, два поражения. Квалификация Евро-2020. Десять игр, 3 пропущенных гола, одно поражение.

Турция по итогу отбора стала второй в группе и напрямую попала в финальную часть турнира. Соперниками Турции в квалификации были Франция, Исландия, Албания, Андорра и Молдавия.

На Евро-2020 Турция сыграла только против Италии (0:3) и Уэльса. Ей предстоит еще матч против Швейцарии на групповой стадии.