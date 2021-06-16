Евро-2020
Турция
Турция за два матча Евро пропустила больше, чем за всю квалификацию Евро
час назад
Турция проигрывает Уэльсу в матче Евро-2020 (0:1, второй тайм). Теперь у нее четыре пропущенных мяча на турнире – это больше, чем за десять матчей отбора на Евро.
- Евро-2020. Две игры, 4 пропущенных гола, два поражения.
- Квалификация Евро-2020. Десять игр, 3 пропущенных гола, одно поражение.
Турция по итогу отбора стала второй в группе и напрямую попала в финальную часть турнира. Соперниками Турции в квалификации были Франция, Исландия, Албания, Андорра и Молдавия.
На Евро-2020 Турция сыграла только против Италии (0:3) и Уэльса. Ей предстоит еще матч против Швейцарии на групповой стадии.
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