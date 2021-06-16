Италия
Евро-2020
Италия продлила серию без поражений до 29 матчей. Десять последних она выиграла, ни разу не пропустив
вчера, 23:52
Италия обыграла Швейцарию в матче Евро-2020 (3:0) и продлила две серии:
- Без поражений. В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года в игре с Португалией (0:1). С тех пор 29 матчей: 24 победы и пять ничьих.
- Без пропущенных голов. В последний раз Италия пропускала в октябре 2020 года – от Нидерландов (1:1). С тех пор десять матчей и 31 забитый гол.
На Евро-2020 Италия забила пять голов за две игры. Она набрала шесть очков и гарантировала себе выход в плей-офф. В последнем туре в игре с Уэльсом решится, с какого места.
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