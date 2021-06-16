Гарет Бэйл признан лучшим игроком матча Уэльса и Турции. Он отдал два ассиста и не забил пенальти

Гарет Бэйл провел на поле весь матч:

В первом тайме отдал ассист на Арона Рэмзи.

Во втором тайме заработал пенальти и пробил выше ворот.

В добавленное время отдал второй ассист на Коннорв Робертса.

WhoScored поставил Бэйлу 7,74 за матч. За всю игру он пять раз пробил по воротам (дважды в створ), отдал 24 паса с точностью 83,3%

История о Гарете Бэйле из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Он очень хотел сыграть на Олимпиаде-2012 за Великобританию, но так туда и не поехал. Сообщалось, что в последний момент получил травму спины. Но в «Тоттенхэме» он играл в товарищеских матчах, когда Великобритания проводила игры на Олимпиаде. Отреагировал даже Зепп Блаттер: «Если клуб не отпускает игрока на Олимпиаду, то федерация вправе обратиться в ФИФА с жалобой. По существующим нормам, Бэйла могут дисквалифицировать на время проведения Олимпиады». Тренировавший «Тоттенхэм» Андре Виллаш-Боаш ответил, что Бэйл просто поправился быстрее, чем ожидалось.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить