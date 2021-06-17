Евро-2020
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Сборная Уэльса
Италия возглавляет группу А, Уэльс идет вторым. Швейцария осталась с одним очком, Турция – не набрала ни одного
11 минут назад
В группе А Евро-2020 закончились матчи второго тура. Результаты:
- Турция проиграла второй матч на Евро и пропустила на турнире уже четыре гола. Это больше, чем за десять матчей отбора к Евро (три гола).
- Гарет Бэйл стал лучшим игроком матча. Он отдал два ассиста и заработал пенальти. Но не реализовал его.
- Турция не набрала ни одного очка, но еще не лишилась шансов выход в плей-офф.
- Италия гарантировала себе выход в плей-офф. В последнем туре решится, с какого места. Она сыграет с Уэльсом.
- Два гола забил Мануэль Локателли. До этого он ни разу не забивал дубли за сборную и ни разу – на крупных турнирах за сборную.
- Италия оба матча на Евро выиграла со счетом 3:0. В первом она обыграла Турцию.
- Италия продлила две серии: без поражений (до 29 матчей) и без пропущенных голов (до 10 матчей). В последний раз она проигрывала в сентябре 2018 года, а пропускала – в октябре 2020-го.
Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Так после первого тура выглядит ситуация в группе А:
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