Евро-2020
Италия
Турция
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#Евро-2020 #Италия #Турция #Швейцария #Сборная Уэльса

Италия возглавляет группу А, Уэльс идет вторым. Швейцария осталась с одним очком, Турция – не набрала ни одного

11 минут назад

В группе А Евро-2020 закончились матчи второго тура. Результаты:

Матч завершен
Турция
0:2
Матч завершен
Уэльс
Рэмзи 42
Робертс 90
Матч завершен
Италия
Локателли 26
Локателли 52
Иммобиле 89
3:0
Матч завершен
Швейцария

Полную турнирную таблицу можно посмотреть здесь. Так после первого тура выглядит ситуация в группе А:

Расписание третьего тура:

Италия – Уэльс. 20 июня, 19:00 по Москве.

Швейцария – Турция. 20 июня, 19:00 по Москве.

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