Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе. И привел в пример неучастие России в Олимпиаде

Владимир Путин на совете по спорту раскритиковал возможную отмену лимита на легионеров в футболе.

«Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная не играет на Олимпийских играх? Еще не будут 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут».

Реформа российского футбола активно обсуждается после Евро-2020. Российский футбольный союз (РФС) уже провел собрание с клубами Премьер-лиги и обсудил отмену лимита и изменение формата турнира.

Этими реформами РФС планирует повысить конкуренцию лиги и ее уровень.

Клубы договорились об изменении действующего лимита, но пока конкретики о новых правилах нет. Сейчас в заявке клубов запрещено больше восьми иностранцев.

Путин уже критиковал решения футбольных чиновников. В 2007 году «НТВ плюс» купил телеправа на матчи, и футбол перестали транслировать по федеральному ТВ. Путин посчитал это решение неправильным, и тогда договор с каналом пересмотрели.