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#Владимир Путин #РПЛ

Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе. И привел в пример неучастие России в Олимпиаде

вчера, 15:59

Владимир Путин на совете по спорту раскритиковал возможную отмену лимита на легионеров в футболе.

«Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная не играет на Олимпийских играх? Еще не будут 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут».

  • Реформа российского футбола активно обсуждается после Евро-2020. Российский футбольный союз (РФС) уже провел собрание с клубами Премьер-лиги и обсудил отмену лимита и изменение формата турнира.
  • Этими реформами РФС планирует повысить конкуренцию лиги и ее уровень.
  • Клубы договорились об изменении действующего лимита, но пока конкретики о новых правилах нет. Сейчас в заявке клубов запрещено больше восьми иностранцев.

Путин уже критиковал решения футбольных чиновников. В 2007 году «НТВ плюс» купил телеправа на матчи, и футбол перестали транслировать по федеральному ТВ. Путин посчитал это решение неправильным, и тогда договор с каналом пересмотрели.

  • Путин привел в пример 1988 год, когда сборная СССР в финале Олимпиады обыграла Бразилию. Это было последней победой сборной СССР/России на международных турнирах.
  • Но в то время на Играх не было возрастных ограничений для сборных. С конца 90-х командам запрещена заявка больше трех игроков старше 23 лет. Поэтому европейские команды отбираются на турнир через молодежный чемпионат Европы.
  • Главными турнирами для европейских сборных остаются Евро и чемпионат мира. На них команды попадают через отдельную квалификацию и без возрастного ограничения. Россия после распада СССР не вышла на один чемпионат Европы из семи и на три ЧМ из семи.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал кремлевского пула РИА «Новости»
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