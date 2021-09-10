Владимир Путин
РПЛ
Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе. И привел в пример неучастие России в Олимпиаде
вчера, 15:59
Владимир Путин на совете по спорту раскритиковал возможную отмену лимита на легионеров в футболе.
«Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года наша сборная не играет на Олимпийских играх? Еще не будут 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут».
- Реформа российского футбола активно обсуждается после Евро-2020. Российский футбольный союз (РФС) уже провел собрание с клубами Премьер-лиги и обсудил отмену лимита и изменение формата турнира.
- Этими реформами РФС планирует повысить конкуренцию лиги и ее уровень.
- Клубы договорились об изменении действующего лимита, но пока конкретики о новых правилах нет. Сейчас в заявке клубов запрещено больше восьми иностранцев.
Путин уже критиковал решения футбольных чиновников. В 2007 году «НТВ плюс» купил телеправа на матчи, и футбол перестали транслировать по федеральному ТВ. Путин посчитал это решение неправильным, и тогда договор с каналом пересмотрели.
- Путин привел в пример 1988 год, когда сборная СССР в финале Олимпиады обыграла Бразилию. Это было последней победой сборной СССР/России на международных турнирах.
- Но в то время на Играх не было возрастных ограничений для сборных. С конца 90-х командам запрещена заявка больше трех игроков старше 23 лет. Поэтому европейские команды отбираются на турнир через молодежный чемпионат Европы.
- Главными турнирами для европейских сборных остаются Евро и чемпионат мира. На них команды попадают через отдельную квалификацию и без возрастного ограничения. Россия после распада СССР не вышла на один чемпионат Европы из семи и на три ЧМ из семи.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые