Владимир Путин
Олимпиада-2022
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#Владимир Путин #Олимпиада-2022

«Это попытки сдержать развитие Китая». Путин назвал ошибочным политический бойкот Олимпиады-2022 США и Великобританией

3 часа назад

Об этом президент России Владимир Путин сказал на ежегодной пресс-конференции. Вопрос о политическом бойкоте Олимпиады-2022 странами задал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев:

«Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал уже давненько с одним из бывших президентов США. Он мне сказал: блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой в том числе со стороны США.

Они продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано – попытками сдержать развитие Китая. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может.

Спорт должен объединять людей, а не создавать проблемы между народами и государствами. И когда спорт лишают его основной ценности, то наносится ущерб всему международному сообществу. Что касается нас, то мы всегда были против политизации спорта».

  • Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Китай впервые примет зимние Олимпийские игры.
  • Официальные представители США, Великобритании, Австралии и Канады отказались от посещения Олимпиады-2022 из-за обвинений, которые выдвигались против Китая за нарушение прав человека.
Источник:
«Матч ТВ»
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