«Это попытки сдержать развитие Китая». Путин назвал ошибочным политический бойкот Олимпиады-2022 США и Великобританией

Об этом президент России Владимир Путин сказал на ежегодной пресс-конференции. Вопрос о политическом бойкоте Олимпиады-2022 странами задал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев:

«Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал уже давненько с одним из бывших президентов США. Он мне сказал: блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой в том числе со стороны США.

Они продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано – попытками сдержать развитие Китая. Никаких других побудительных мотивов нет и быть не может.

Спорт должен объединять людей, а не создавать проблемы между народами и государствами. И когда спорт лишают его основной ценности, то наносится ущерб всему международному сообществу. Что касается нас, то мы всегда были против политизации спорта».