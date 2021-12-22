Издательство и автор книги «Люди Путина» извинились перед Абрамовичем после суда за информацию, что он купил «Челси» по приказу президента России

В апреле-2020 издательство HarperCollins вместе с автором Кэтрин Белтон выпустили книгу «Люди Путина». В ней Белтон написала, как Владимир Путин стал президентом России и какие люди окружали его в тот период.

Отдельный отрывок посвящен Роману Абрамовичу. Белтон написала, что Абрамович купил «Челси» по заданию Путина. В ноябре-2020 издание Reuters писало, что Абрамович выиграл иск по делу о клевете. Суд постановил: «Значения отрывков из книги являются порочащими честь и достоинство истца с точки зрения общего права».

Сейчас HarperCollins и Белтон принесли Абрамовичу извинения и удалили ложные отрывки. На официальном сайте «Челси» есть такое заявление:

«Мы также рады, что несколько других ложных заявлений, опубликованных в отношении господина Абрамовича, были исправлены или удалены после судебного процесса. Эта книга была опубликована с целью получения прибыли одним из крупнейших мировых издательств. Публикация ложных, сенсационных или клеветнических заявлений о публичном человеке с целью продажи является неправильной. HarperCollins должно соответствовать и придерживаться разумных стандартов публикации и иметь достаточные финансовые ресурсы, чтобы противостоять обоснованному судебному иску.

У этого иска не было карательной цели, мы не просили возмещения ущерба. Но мы попросили HarperCollins сделать пожертвование благотворительной организации вместо возмещения убытков. На что издательство согласилось».