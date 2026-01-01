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Владимир Путин
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Владимир Путин
Дата рождения
7 октября 1952 г.
Факт
Мастер спорта по самбо (1973) и дзюдо (1975)
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