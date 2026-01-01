Владимир Путин

Дата рождения
7 октября 1952 г.
Факт
Мастер спорта по самбо (1973) и дзюдо (1975)
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Политика
«Это попытки сдержать развитие Китая». Путин назвал ошибочным политический бойкот Олимпиады-2022 США и Великобританией
#Владимир Путин
Политика
Путин сказал, что женский спорт исчезнет, если в нем будут участвовать трансгендеры
#Владимир Путин
Футбол
Автор книги «Люди Путина» извинился перед Абрамовичем после суда за информацию, что он купил «Челси» по приказу президента России
#Роман Абрамович
2
Олимпиада 2020
Путин вручил госнаграды золотым медалистам Олимпиады-2020
#Олимпиада-2020
1
Футбол
Путин выступил против отмены лимита на легионеров в футболе. И привел в пример неучастие России в Олимпиаде
#Владимир Путин
Олимпиада 2020
Путин подписал указ о награждении участников Олимпиады-2020 госнаградами: Ромашина получит Орден Невского, Садулаев – Орден Почета
#Олимпиада-2020
Футбол
Путин: «Сборные России по хоккею и футболу не отличились. Необходимо подумать о том, что нужно изменить сейчас»
#Владимир Путин
Футбол
Путин – о Евро в Санкт-Петербурге во время коронавируса: «Мы должны были исполнять обязательства, которое взяло на себя государство»
#Владимир Путин
Хоккей
Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Он забил восемь голов и отдал ассист
#Владимир Путин
Фитнес
В России с 2022 года появится налоговый вычет на занятия фитнесом. Вернуть можно до 15,6 тысячи рублей
#Фитнес
Футбол
Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента
#Роман Абрамович
Футбол
Путин на пресс-конференции получил вопрос про видео Дзюбы: «Это хороший урок»
#Владимир Путин
Теннис
Путин поздравил Медведева с победой на Итоговом турнире ATP
#Даниил Медведев
Политика
Путин теряет 1,5-2 килограмма за матч в хоккее
#Владимир Путин
MMA
Путин позвонил Хабибу после смерти Абдулманапа Нурмагомедова
#Абдулманап Нурмагомедов
Фигурное катание
Плющенко: «Я всегда за Путина, он поднял Россию. В 90-е я был нищим и собирал бутылки»
#Евгений Плющенко
Политика
С 12 мая завершен период нерабочих дней в России. Главное из нового обращения Путина
#коронавирус
Политика
Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Главное из нового обращения
#коронавирус
Футбол
«Крылья Советов» оштрафуют Фролова за критику правительства страны и Путина
#Евгений Фролов
Политика
Новое обращение Путина: нерабочие дни до мая, расширение полномочий у глав субъектов
#коронавирус
Коронавирус
Обращение Владимира Путина к россиянам
#Владимир Путин
MMA
«Победа убедительная, классический удушающий прием». Путин встретился с Хабибом и его отцом
#Хабиб Нурмагомедов