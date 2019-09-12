Хабиб Нурмагомедов
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC #Владимир Путин

«Победа убедительная, классический удушающий прием». Путин встретился с Хабибом и его отцом

12 сентября 2019, 20:34

Президент РФ Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом после победы Хабиба на UFC 242 в поединке с Дастином Порье.

Также на встрече, которая прошла в аэропорту Махачкалы, присутствовал глава Дагестана Владимир Васильев.

Скриншот с ролика на канале «Россия 24»

«Хочу вас поздравить с победой сына. Достойная победа и по-моему достойный противник был, крепкий боец», – обратился Путин к Абдулманапу Нурмагомедову.

«Победа убедительная, я посмотрел. Молодец, – сказал Путин Хабибу. – Хороший удушающий прием. Классический, удушающий прием, правильный. И на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному».

Дальше Хабиб рассказал о ходе боя и переговорах с отцом во время него. «Он все бои выигрывал в стойке, – пояснил Хабиб сильную сторону Порье. – Руками, ногами, прессингом. Во втором раунде чуть застоялся в стойке, один пропустил и слышу отца недовольный голос, уже надо возвращаться к борьбе».

«Правильно, надо использовать свои конкурентные преимущества и не позволять ему сделать то же самое», – согласился президент.

Скриншот с ролика на канале «Россия 24»

Кроме того, Хабиб рассказал, как строил тактику, исходя из габаритов соперника, как реагировал на то, что зал болел за него, поскольку это было непривычно после прошлых боев в США, и как сказывалась температура и акклиматизация.

«Очень хороший поединок, честный, и такая красивая, эффектная победа», – отметил Путин.

9-минутная версия встречи доступна для просмотра на канале «Россия 24».

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