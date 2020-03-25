Обращение Владимира Путина к россиянам

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Полную речь вы можете прочитать на сайте президента. Здесь краткие выводы из обращения Путина:

Голосование за поправки в конституции перенесли на поздние даты. Пока неизвестно, на какие.

Следующая рабочая неделя объявляется нерабочей – при этом сохраняется зарплата.

Все соцпособия и льготы, которые граждане должны получить в ближайшие 6 месяцев, будут автоматически продлены. Ветераны и труженики тыла получат выплаты в 75 и 50 тысяч рублей соответственно до майских праздников.

В ближайшие три месяца семьи с правом на материнский капитал будут получать по 5 тысяч рублей за каждого ребенка.

Пособие по безработице поднимут до МРОТ – 12,3 тысячи в месяц.

Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам за полгода. Также введены каникулы по кредитным и ипотечным займам.