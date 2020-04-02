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#коронавирус #Владимир Путин

Новое обращение Путина: нерабочие дни до мая, расширение полномочий у глав субъектов

02 апреля 2020, 17:08

Президент России Владимир Путин объявил о продлении ограничительных мер на время коронавируса. Напоминаем: в России с 28 марта действовал режим нерабочей недели, изначально его вводили до 5 апреля включительно. Теперь Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля включительно. Зарплата у работников на это время сохраняется в полном объеме.

Что еще сказал Путин:

  • Поблагодарил всех врачей за борьбу с коронавирусом.
  • Сослался на вирусологов: пик эпидемии в мире еще не пройден.
  • Выходные могут сократить, если позволит эпидемиологическая обстановка.
  • Органы власти, аптеки, магазины, медицинские учреждения и предприятия с непрерывным производством – все это продолжит работу.
  • Главы субъектов получают дополнительные полномочия. Регионы сами примут решения о дополнительных мерах противодействия коронавирусу.
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