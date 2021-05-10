Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Он забил восемь голов и отдал ассист

В Сочи прошел гала-матч любительской Ночной хоккейной лиги. Играли команды Легенд хоккея и сборной Ночной хоккейной лиги, первая победила со счетом 13:9.

Восемь голов в забил Владимир Путин, сыгравший за Легенд хоккея.

Первую шайбу он забросил на 29-й секунде, а в течение первого периода оформил хет-трик. Также у него один ассист в игре.

Для Путина это второй по результативности матч в Ночной хоккейной лиге, где он традиционно выступает в гала-играх. Его лучший результат – десять голов в 2019 году.

Среди других участников матча – министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, российские хоккеисты Павел Буре и Вячеслав Фетисов.

Ночная хоккейная лига основана в декабре 2011 года для развития массового хоккея.