Владимир Путин
Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Он забил восемь голов и отдал ассист
вчера, 19:59
- В Сочи прошел гала-матч любительской Ночной хоккейной лиги. Играли команды Легенд хоккея и сборной Ночной хоккейной лиги, первая победила со счетом 13:9.
- Восемь голов в забил Владимир Путин, сыгравший за Легенд хоккея.
- Первую шайбу он забросил на 29-й секунде, а в течение первого периода оформил хет-трик. Также у него один ассист в игре.
Для Путина это второй по результативности матч в Ночной хоккейной лиге, где он традиционно выступает в гала-играх. Его лучший результат – десять голов в 2019 году.
Среди других участников матча – министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, российские хоккеисты Павел Буре и Вячеслав Фетисов.
Ночная хоккейная лига основана в декабре 2011 года для развития массового хоккея.
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