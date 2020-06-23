Плющенко: «Я всегда за Путина, он поднял Россию. В 90-е я был нищим и собирал бутылки»

Плющенко вместе с женой и сыном снял видеоролик, в котором призвал россиян проголосовать за поправки в Конституцию РФ.

Фигуриста раскритиковали в соцсетях.

Сегодня Плющенко ответил на критику:

«Совершенно не обращаю внимания на реакцию после видео в моем инстаграме. У каждого свое мнение, мы живем в свободной стране. То, что я снял этот ролик, – мое право. Кто-то хочет голосовать, кто-то не хочет голосовать. Кто-то считает это правильным, кто-то думает по-другому. Кто-то любит Путина, кто-то не любит его.

Я всегда за Владимира Владимировича! Говорю это открыто, не стесняясь. Для меня и спорта президент сделал очень много, Путин поднял страну. У нас есть стабильность и нет войн, стало меньше преступности и терроризма. Я прекрасно помню 90-е годы, когда я был нищим и собирал бутылки, чтобы прокормиться и купить хлеб. Как говорится, Россия – страна возможностей».