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#Евгений Фролов #РПЛ #Футбол #политика #Владимир Путин #Крылья Советов

«Крылья Советов» оштрафуют Фролова за критику правительства страны и Путина

27 апреля 2020, 17:50

В «Крыльях» заявили, что позиция футболиста расходится с позицией клуба:

«Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России. 

Он нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист понесет наказание согласно положению о дисциплинарных взысканиях».

  • Фролов в интервью говорил, что власть не помогает людям в стране, а Путина никто не слушает.
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