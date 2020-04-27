«Крылья Советов» оштрафуют Фролова за критику правительства страны и Путина

В «Крыльях» заявили, что позиция футболиста расходится с позицией клуба:

«Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России.

Он нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист понесет наказание согласно положению о дисциплинарных взысканиях».