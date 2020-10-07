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#Владимир Путин #политика #Хоккей

Путин теряет 1,5-2 килограмма за матч в хоккее

07 октября, 12:15

Kremlin Pool/Global Look Press

ТАСС выпустил финальный выпуск проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Он посвящен 20-летию работы Путина на высших государственных постах в России. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 68 лет.

В интервью президент России рассказал о занятии хоккеем: «За игру 1,5-2 килограмма теряю. Такой нагрузочный спорт».

Вместе с Путиным в хоккей обычно играют сотрудники Федеральной службы охраны. Они же научились кататься и на горных лыжах.

Еще Путин играет в Ночной хоккейной лиге. Она создана в декабре 2011 года по его инициативе. Там участвуют мужские любительские команды.

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