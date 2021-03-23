Абрамович судится с издателем книги «Люди Путина». Опровергает, что купил «Челси» по указанию президента

Владелец «Челси» Роман Абрамович подал официальный иск против издателя книги «Люди Путина». Его представляет юридическая организация Harbottle & Lewis.

«Челси» показал заявление на официальном сайте. Абрамович мотивировал иск так: «Стало ясно, что ложные утверждения в этой книге оказывают разрушительное воздействие не только на мою личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба «Челси».

Абрамович рассказал, что обращался к издателям с мирным предложением исправить неточности. Когда этого не произошло, он обратился в суд.

Издательство HarperCollins выпустило книгу «Люди Путина» в 2020 году. Роман Абрамович купил футбольный клуб «Челси» в 2003 году.

The Financial Times пишет, что в книге «Люди Путина» есть высказывание Сергея Пугачева. Этот банкир говорит, что Абрамович купил «Челси» по указанию Владимира Путина.