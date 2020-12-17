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#Владимир Путин #РПЛ #Артем Дзюба #Зенит

Путин на пресс-конференции получил вопрос про видео Дзюбы: «Это хороший урок»

вчера, 14:45

17 декабря проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, где он отвечает на вопросы журналистов. Один из вопросов задала корреспондент «Матч ТВ»: может ли такая история, как была у Артема Дзюбы с видео, повлиять на карьеру?

Ответ Путина: «Нельзя влезать в личную жизнь. Но это − хороший урок. Есть общие правила и нужно их придерживаться. Но на профессиональную деятельность влиять не должно». (цитата взята с текстовой трансляции на сайте «Медузы»).

Также Путин сказал, что сам видео не смотрел. 

  • Слитое видео появилось в русском интернете в ночь с 7 по 8 ноября. Это частное интимное видео, которое Дзюба снимал сам.
  • Он стал жертвой взлома. Имена виновных неизвестны.

 

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