Владимир Путин

Дата рождения
7 октября 1952 г.
Факт
Мастер спорта по самбо (1973) и дзюдо (1975)
Лента
Материалы
Новости
25 ярких фактов о Супербоуле: более миллиарда куриных крылышек в день, перстень для Путина, первый тачдаун – с похмельем
#Супербоул
Что за издание Inside The Games – это оно взорвало инсайд про допинг Валиевой: главред признавался банкротом, 25 млн читателей
18
#Inside The Games
18
Как после переговоров Путина и Макрона все обсуждают очень-очень длинный стол, фразу «Терпи, моя красавица» и группу «Красная плесень»
#Владимир Путин
Путину запрещены Олимпиады, но он приехал в Пекин из-за встречи с лидером Китая. Американское тв показывало его во время прохода сборной Украины
#Владимир Путин
Китай впервые в олимпийском хоккее. На пути страна подключила политику, держала в КХЛ слабый клуб и раздала гражданство канадцам и россиянам
#хоккей на Олимпийских играх-2022
На пресс-конференции Путин 8 из 55 раз отвечал на вопросы о России через сравнения с США или Европой
#Владимир Путин
Как теракт 11 сентября 2001 года воспринимался в России: семь часов прямого эфира, трансляции в школах, обращение Путина, минута молчания в Лиге чемпионов
1
#мир
1
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Супержизнь главного голоса России в боях – девятичасовые турниры в Чечне, встречи с Путиным и Хабибом и езда на байке в 67 лет
#Александр Загорский
Путин пришел в дзюдо, когда сломал нос на боксе. Выступал в шерстяных носках, стал мастером и перенес смерть друга
#Владимир Путин
Что не так с аргументом Путина про Олимпиаду в теме отмены лимита на легионеров в футболе
#Владимир Путин
Однажды Хэмилтон обрызгал Путина шампанским
#Льюис Хэмилтон
История гражданина России Роя Джонса. Приехал с миллионными долгами, целовал паспорт и твердит: «Я русский»
#Рой Джонс
Президент Медведев пиарит бадминтон – одно из странных видео русской политики. Его пресс-секретарь назвала это ошибкой
#Дмитрий Медведев
Однажды Роналдиньо и Кадыров сыграли в одной команде. Это был день рождения Путина
#Роналдиньо
Политик Газзаев: вступал в партии, голосовал против пенсионной реформы, желал здоровья Путину
1
#Валерий Газзаев
1
Путин и встреча с ЦСКА-2005. Ярче всех был Вагнер: не понимал ни слова и кинул Путину мяч, чтобы запомниться
#ЦСКА