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Владимир Путин
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Владимир Путин
Дата рождения
7 октября 1952 г.
Факт
Мастер спорта по самбо (1973) и дзюдо (1975)
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