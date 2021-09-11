Как теракт 11 сентября 2001 года воспринимался в России: семь часов прямого эфира, трансляции в школах, обращение Путина, минута молчания в Лиге чемпионов

11 сентября 2001 года в США произошел крупнейший мировой теракт. В Нью-Йорке два угнанных террористами самолета врезались в башни-близнецы всемирного торгового центра. Еще один самолет упал на здание Пентагона, другой – рухнул в Пенсильвании.

Теракт организовала «Аль-Каида» [запрещенная в России организация]. Погибло около трех тысяч человек, а последствия событий 11 сентября тронули весь мир.

Как ту трагедию ощущали люди внутри России? Мы собрали моменты того дня и поговорили с людьми, которые 11 сентября 2001-го узнали ту самую новость и вдруг оказались в мире, где шок беды становится выше границ и расстояний.

Армия отменила учения ядерных сил, авиация − гражданские полеты, телеканалы показывали эфир CNN, игроки «Локо» услышали новость по радио в автобусе по пути на ЛЧ

17:24 по московскому времени – первая новость о совершенном теракте из архива Первого канала (тогда он назывался ОРТ). В тот момент канал показывал ток-шоу «Большая стирка» с Андреем Малаховым, но вышел с сюжетом, подключив корреспондента ТАСС в Нью-Йорке. Во время его включения упала одна из башен.

Программа «Время» с Екатериной Андреевой началась с микрохаоса – Андреева не прикрепила микрофон к пиджаку и исправилась перед камерой: «Сегодня очень нервный день. Я забыла пристегнуть микрофон». К ней в эфир по телефону вышел Сергей Лавров, который до 2004 года был представителем России в ООН.

Накануне министр обороны Сергей Иванов вылетел в Чечню, чтобы поставить перед штабом задачи по проведению контртеррористических операций. На 12 сентября планировались учения стратегических ядерных сил. Их отменили по предложению Иванова: «Я говорю [Путину]: «Ну, решать вам, но я думаю, эти учения стоит отменить». Говорит: «Хорошо, я поддерживаю твое предложение». Да. Не нервировать американцев, зачем их нервировать в такой момент».

В тот день президент России Владимир Путин проводил переговоры с главой правительства Китая Чжу Жун Цзы и в Кремле вручал журналистам госнаграды за освещение ситуации на Северном Кавказе. Через несколько часов после катастрофы Путин выступил с коротким обращением по телевидению и предложил помощь в ликвидации последствий теракта: