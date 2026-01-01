Юрий Розанов

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Футбол
«Матч ТВ» посвятил Юрию Розанову отдельную страницу сайта. На ней собраны фрагменты его репортажей и материалы о нем
#Юрий Розанов
Футбол
Матчи 21-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания. В память о Розанове
#Юрий Розанов
Футбол
Умер комментатор Юрий Розанов
#Юрий Розанов
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Как теракт 11 сентября 2001 года воспринимался в России: семь часов прямого эфира, трансляции в школах, обращение Путина, минута молчания в Лиге чемпионов
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#мир
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«Зенит» и «Рубин» зажгли и в соцсетях: забытая дома форма, ролик со Слуцким под сериал, онлайн фразами Розанова
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#РПЛ
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Ведущие «Матч ТВ» дважды оговорились в фамилии Розанова. «Матч Премьер» показал ретро-матч с комментарием Орлова
#Юрий Розанов
Юрий Розанов вдохновил меня на профессию, научил шире видеть футбол и читать больше классики
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#Юрий Розанов
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«Любимый человек – главное в жизни». Вдохновляющая история Розанова и его жены
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#Юрий Розанов
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«Человек должен говорить так, чтобы ему верили». Мудрость Юрия Розанова – в цитатах
#Юрий Розанов
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