Ведущие «Матч ТВ» дважды оговорились в фамилии Розанова. «Матч Премьер» показал ретро-матч с комментарием Орлова

3 марта умер комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов – один из главных людей в телеэфире. Розанов имеет ТЭФИ за репортаж с финала молодежного чемпионата мира по хоккею и другие достижения за работу. С 2019 года он лечился от рака. За это время периодически возвращался к работе и комментировал матчи. 4 марта с ним прощались родственники и коллеги.

Даниил Тармасинов опубликовал в твиттере выдержку из эфира «Матч ТВ». Там ведущая рассказывала о прощании с Розановым. Она произнесла его фамилию с ударением на букву А. Обращение РозАнов прозвучало и в вечернем эфире «Матч ТВ». Об этом рассказал Кирилл Гаврилов. Там новости вела уже другая девушка – она сразу исправилась.

Зрители «Матч ТВ» завалили твиттер комментариями: