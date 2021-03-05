Юрий Розанов
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#Юрий Розанов #Футбол #Матч ТВ

Ведущие «Матч ТВ» дважды оговорились в фамилии Розанова. «Матч Премьер» показал ретро-матч с комментарием Орлова

2 часа назад

инстаграм Юрия Розанова

3 марта умер комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов – один из главных людей в телеэфире. Розанов имеет ТЭФИ за репортаж с финала молодежного чемпионата мира по хоккею и другие достижения за работу. С 2019 года он лечился от рака. За это время периодически возвращался к работе и комментировал матчи. 4 марта с ним прощались родственники и коллеги.

Даниил Тармасинов опубликовал в твиттере выдержку из эфира «Матч ТВ». Там ведущая рассказывала о прощании с Розановым. Она произнесла его фамилию с ударением на букву А. Обращение РозАнов прозвучало и в вечернем эфире «Матч ТВ». Об этом рассказал Кирилл Гаврилов. Там новости вела уже другая девушка – она сразу исправилась.

Зрители «Матч ТВ» завалили твиттер комментариями:

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Владислав Радимов и Карен Адамян тоже отреагировали:

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Оговорка с фамилией Юрия Розанова прозвучала и во время церемонии прощания. Человек зачитывал текст и неправильно произнес фамилию Розанова. Это попало на видео Life Новости с трансляции церемонии. Оговорку отчетливо слышно уже на 16-й секунде.

«Матч Премьер» случайно показал игру с комментарием Орлова. В серии матчей с голосом Розанова

Канал «Матч Премьер» показывает серию трансляций с комментариями Юрия Розанова. Это подается с плашкой «Памяти Юрия Розанова». Так прописывается и в телепрограмме на официальном сайте «Матч Премьер». Под этой плашкой «Матч Премьер» показал повтор игры «Торпедо» – «Зенит» сезона-2014/15. Ее сольно комментировал Геннадий Орлов.

Объяснение ситуации в нескольких твитах: 

твиттер

На ютуб-канале РПЛ есть видео гола Халка из той игры. В том сезоне матч показывался на канале «Наш футбол». Комментатор – Геннадий Орлов. «Матч Премьер» провел трансляции нескольких ретро-игр с комментарием Юрия Розанова. Других ошибок с комментариями не было.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
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