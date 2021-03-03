«Человек должен говорить так, чтобы ему верили». Мудрость Юрия Розанова – в цитатах

Умер комментатор Юрий Розанов. Ему было 59 лет.

В 2019 году он лечился от рака и не работал, а потом вернулся в эфир на финал молодежного чемпионата мира по хоккею и футбольный матч Ирландия – Дания.

Розанов – направление для профессии, которой отдал больше 20 лет. Его называли дяденькой и считают столпом комментирования. Розанов учил других и вывел формулу: «Человек должен говорить так, чтобы ему верили».