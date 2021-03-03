«Любимый человек – главное в жизни». Вдохновляющая история Розанова и его жены
«Ничего б без Жанночки моей не было. И меня б не было. Любимая женщина и лучший друг – уже четвертый десяток лет», – так Юрий Розанов писал в декабре 2018 года. В тот момент он получал премию «Золотой микрофон», а жена смотрела из зрительного зала. Она была рядом с Розановым в любых ситуациях.
С мая по ноябрь 2019 года Розанов не работал в эфире «Матч ТВ» – лечил рак. Когда возвращался, канал позволил ему самому выбрать игру и партнера по комментарию. Розанов выбрал игру Ирландия – Дания, а Константина Генича взял вторым комментатором. В интервью Sport24 Генич рассказывал о том репортаже. И отдельно отмечал жену Розанова – она была с ними:
«Последние минут 15-20 действительно дались непросто, но тут нужно отметить, что рядом с ним сидела его супруга Жанна. Она очень здорово ему помогала, держала за руку. Мне кажется, в психоэмоциональном плане ее присутствие для Юрия Альбертовича было очень важно. Он на нее смотрел – и у них на лицах появлялась улыбка. Они очень хорошо друг друга дополняли».
Михаил Моссаковский снимал для «Матч ТВ» фильм о борьбе с раком. Цитата Розанова: «Мне Господь дал прожить больше трех десятков лет с лучшей женщиной на свете. И просить у него большего, наверное, было бы с моей стороны наглостью».
Розанов говорил: «Любимый человек рядом – вот поддержка! В данном случае на полтора часа, но ведь были еще и полтора последних года. Сколько раз за это время жена меня выволакивала, сколько доброго сделала?! Благодарен за все годы, прожитые вместе, и за последние – отдельно. Это любовь, вот и все. Это главная моя в жизни удача. Не ТЭФИ никакой – она».
Дочь Юрия Розанова тогда показала семейную фотографию:
Розанов писал в телеграм-канале, что жена ездила с ним в Корею на первое обследование по состоянию здоровья. Друг, который это организовал, вообще не задавал никаких вопросов. Сразу понял, что Розанов поедет туда именно вместе с ней. «Это была долгая борьба, долгий путь. Он очень мужественно сражался», – сказала Жанет Агеева уже в день его смерти.
Во всех интервью Розанов ставил на первое место семью. Потом – работа и популярность. Из-за семьи он даже бросил игру в тотализатор. Потом объяснял, что семья важнее. Мнение Розанова: надо каждому делу отдаваться полностью. В интервью Sports.ru Розанов вспоминал в разговоре о ставках о доброй зависти коллег. Так происходило, когда они слышали его разговоры с женой.
Розанов всегда приводил жену в пример. Даже в конференции на Sports.ru рассказывал, как она бросила курить. Хотя сам он не мог. В 2014 году Розанов вспомнил случай с работой на матче «Зенита» и «Спартака». Жена впервые устроила девичник в день рождения. Так Розанов поехал в Санкт-Петербург, где «Зенит» разгромил «Спартак» (5:0): «Желание супруги – закон».
Комментатор Михаил Моссаковский первым рассказал о смерти Юрия Розанова. Сразу после этого он комментировал матч «Уфы» и «Урала» в Кубке России. Потом Моссаковский вспомнил, что виделся с Розановым полторы недели назад. Уже тогда ему было тяжело. Моссаковский сказал, что именно жена помогала Розанову в его борьбе:
«У них потрясающая пара. Эти два года они боролись с болезнью вместе, это время показало, насколько они крутые. Невероятно тяжелый период и для него, и для нее, но они показали, какой сильной командой являются. Все это время они не только боролись, но и жили, причем действительно радовались жизни».
Любовь к спорту сам Розанов тоже сравнивал с отношениями: «С командой ты – как с женой. А со сборной – просто влюбленный. Ну, или в отношениях, из которых не знаешь, как выбраться. Хочешь ты выбраться или не хочешь – а все равно не знаешь – как».
В этом плане у него все было хорошо:
Графика в конце, где "С огромным отрывом" - это прям сильно