«Любимый человек – главное в жизни». Вдохновляющая история Розанова и его жены

«Ничего б без Жанночки моей не было. И меня б не было. Любимая женщина и лучший друг – уже четвертый десяток лет», – так Юрий Розанов писал в декабре 2018 года. В тот момент он получал премию «Золотой микрофон», а жена смотрела из зрительного зала. Она была рядом с Розановым в любых ситуациях.

С мая по ноябрь 2019 года Розанов не работал в эфире «Матч ТВ» – лечил рак. Когда возвращался, канал позволил ему самому выбрать игру и партнера по комментарию. Розанов выбрал игру Ирландия – Дания, а Константина Генича взял вторым комментатором. В интервью Sport24 Генич рассказывал о том репортаже. И отдельно отмечал жену Розанова – она была с ними:

«Последние минут 15-20 действительно дались непросто, но тут нужно отметить, что рядом с ним сидела его супруга Жанна. Она очень здорово ему помогала, держала за руку. Мне кажется, в психоэмоциональном плане ее присутствие для Юрия Альбертовича было очень важно. Он на нее смотрел – и у них на лицах появлялась улыбка. Они очень хорошо друг друга дополняли».

Михаил Моссаковский снимал для «Матч ТВ» фильм о борьбе с раком. Цитата Розанова: «Мне Господь дал прожить больше трех десятков лет с лучшей женщиной на свете. И просить у него большего, наверное, было бы с моей стороны наглостью».