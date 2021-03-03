Юрий Розанов вдохновил меня на профессию, научил шире видеть футбол и читать больше классики

Так странно. Юрий Розанов никогда не был любимым комментатором и тем более кумиром. Да, отличный профессионал, классный дядька, ну и ладно. Но сейчас спустился глубже и осознал, что он один из главных моих учителей в профессии.

2008 год, мне 12 лет. Играю в фифу, в которой комментатор впервые говорит на русском. Хочется так же! Выключаю звук, комментирую сам. Не получается, но очень нравится. Возвращаю звук и изучаю, как говорит комментатор. Снова его вырубаю и пробую уже по-новому. И так почти каждый день.

Думаю, это был первый шаг в профессию. И первые журналистские уроки – в изучении работы другого человека. Спустя пару лет узнал, что комментатора, которому я подражал и у которого учился, зовут Юрий Розанов.