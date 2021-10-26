«Матч ТВ» посвятил Юрию Розанову отдельную страницу сайта. На ней собраны фрагменты его репортажей и материалы о нем

«Матч ТВ» запустил проект памяти комментатора Юрия Розанова. На сайте канала появилась отдельная страница, где собраны его биография, фрагменты репортажей, фото, материалы о нем, а также тексты из его телеграм-канала.

Внизу страницы открыты комментарии для пользователей – «стена памяти».

Розанов известен по работе на «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ», комментировал хоккей и футбол. В январе 2019 года у него диагностировали рак, после этого он приостановил работу, но в ноябре того же года вернулся в эфир. В январе комментировал матч на молодежном чемпионате мира по хоккею.

3 марта 2021 года стало известно о его смерти. Роазнову было 59 лет. РПЛ и КХЛ начали матчи с минуты молчания в память о нем.