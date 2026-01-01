Игорь Чугайнов

Дата рождения
6 апреля 1970 г.
Достижения
5-кратный победитель Кубка России.
Лента
Материалы
Материалы
Как теракт 11 сентября 2001 года воспринимался в России: семь часов прямого эфира, трансляции в школах, обращение Путина, минута молчания в Лиге чемпионов
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#мир
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