Фитнес
Владимир Путин
В России с 2022 года появится налоговый вычет на занятия фитнесом. Вернуть можно до 15,6 тысячи рублей
05 апреля, 21:23
Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги. Он вступит в силу с января 2022 года.
- Законопроект расширяет уже существующий список налоговых вычетов и добавляет туда новый критерий – вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.
- Конкретного списка этих услуг пока нет, его должно разработать правительство. Оказывать такие услуги могут индивидуальные предприниматели и физкультурно-оздоровительные организации – их список тоже определит правительство.
Максимальная сумма расходов на спорт, с которой можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. При таких расходах вернется 15,6 тысячи рублей (13%).
Чтобы получить их, нужно предоставить копию договора на оказание услуг и чек. Вычет можно получить как на совершеннолетних граждан, так и на детей.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые