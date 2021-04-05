Фитнес
Владимир Путин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Фитнес #Владимир Путин

В России с 2022 года появится налоговый вычет на занятия фитнесом. Вернуть можно до 15,6 тысячи рублей

05 апреля, 21:23

Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги. Он вступит в силу с января 2022 года.

  • Законопроект расширяет уже существующий список налоговых вычетов и добавляет туда новый критерий – вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.
  • Конкретного списка этих услуг пока нет, его должно разработать правительство. Оказывать такие услуги могут индивидуальные предприниматели и физкультурно-оздоровительные организации – их список тоже определит правительство.

Максимальная сумма расходов на спорт, с которой можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. При таких расходах вернется 15,6 тысячи рублей (13%).

Чтобы получить их, нужно предоставить копию договора на оказание услуг и чек. Вычет можно получить как на совершеннолетних граждан, так и на детей.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт правовой информации
Еще по теме
Все вокруг говорят про новый закон о запрете мата в соцсетях. Это правда? Какое наказание? Где еще можно материться?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Фитнес
#Владимир Путин