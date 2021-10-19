ФХР назвала Ковальчука менеджером по работе с игроками НХЛ. Но тренер презентовал его как генменеджера сборной

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала в твиттере список тренерского штаба на Олимпиаду-2022. Это произошло через день после того, как главный тренер Алексей Жамнов огласил состав штаба на пресс-конференции.

В формулировках ФХР и Жамнова одинаковые имена, но есть различие в одной должности:

Федерация назвала Илью Ковальчука «менеджером по работе с игроками НХЛ».

Жамнов называл его «генеральным менеджером сборной».

По словам Жамнова, работа Ковальчука предполагала общение с игроками КХЛ и НХЛ и помощь в комплектованиии сборной. Как именно поменяется его работа теперь, непонятно.

Почему должность изменили, официально неизвестно. РБК пишет со ссылкой на источник, что ФХР не согласовала назначение Ковальчука. «Жамнов может выбрать своих помощников, но назначать на должность генерального менеджера он не имеет права — это может делать только федерация».