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#НХЛ #Оттава (х) #Лос-Анджелес (хоккей)

Лемье получил пятиматчевую дисквалификацию в НХЛ. Он укусил соперника во время драки

8 часов назад

Инцидент произошел 27 ноября в матче НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Оттавой». «Лос-Анджелес» победил со счетом 4:2.

  • В третьем периоде между нападающими Бренданом Лемье и Брэди Ткачуком произошла драка. После нее Ткачук показал судьям, что Лемье его укусил.
  • Лемье был удален до конца матча и теперь получил дисквалификацию на пять игр. Он лишится 38,750 долларов из зарплаты. Эти деньги поступят в фонд экстренной помощи хоккеистам.

В этом сезоне Лемье провел в НХЛ 14 матчей и набрал пять очков (4+1).

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Источник:
НХЛ
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