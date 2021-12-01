Лемье получил пятиматчевую дисквалификацию в НХЛ. Он укусил соперника во время драки

Инцидент произошел 27 ноября в матче НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Оттавой». «Лос-Анджелес» победил со счетом 4:2.

В третьем периоде между нападающими Бренданом Лемье и Брэди Ткачуком произошла драка. После нее Ткачук показал судьям, что Лемье его укусил.

Лемье был удален до конца матча и теперь получил дисквалификацию на пять игр. Он лишится 38,750 долларов из зарплаты. Эти деньги поступят в фонд экстренной помощи хоккеистам.

В этом сезоне Лемье провел в НХЛ 14 матчей и набрал пять очков (4+1).