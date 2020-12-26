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#Илья Ковальчук #НХЛ #КХЛ #Хоккей #Вашингтон #Авангард

Илья Ковальчук перешел в «Авангард»

49 минут назад

Последним клубом 37-летнего Ильи Ковальчука был «Вашингтон», откуда он ушел в августе.

Сейчас Ковальчук подписал контракт с «Авангардом» по схеме «1+1».

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сказал:

«Активно переговоры с Ковальчуком мы вели на протяжении всей последней недели. У Ильи, как и у нас, были определенные условия для заключения контракта, и Ковальчук взял паузу для того, чтобы все обдумать. После этого мы довольно быстро обо всем договорились».

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