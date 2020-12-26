Илья Ковальчук перешел в «Авангард»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков сказал:

«Активно переговоры с Ковальчуком мы вели на протяжении всей последней недели. У Ильи, как и у нас, были определенные условия для заключения контракта, и Ковальчук взял паузу для того, чтобы все обдумать. После этого мы довольно быстро обо всем договорились».