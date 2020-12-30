Илья Ковальчук
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#Илья Ковальчук #Хоккей #КХЛ #Авангард #Куньлунь Ред Стар

Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Авангард»

4 часа назад

Илья Ковальчук отметился голом во втором периоде игры «Авангарда» и «Куньлуня» в КХЛ. Так он сравнял счет в матче (2:2).

Ковальчук перешел в «Авангард» в декабре. Перед этим он искал варианты трудоустройства в НХЛ. Там последними клубами Ковальчука были «Вашингтон» и «Монреаль».

Ковальчуку 37 лет. В России он ранее играл за «Ак Барс», «Химик» и СКА. Ковальчук работал с тренером «Авангарда» Бобом Хартли в «Атланте».

Илья Ковальчук перешел в «Авангард»

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