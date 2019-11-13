Почему Ковальчук провалился в «Лос-Анджелесе»

Илья Ковальчук не попал в заявку на игру «Лос-Анджелеса» и «Миннесоты» (3:1). Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк провел с ним встречу, а главный тренер Тодд Маклеллан объяснил все это одинаковым отношением ко всем игрокам. Малкеллан сказал, что Ковальчук обязательно получит возможность вернуться в состав. Поверить в это сложно.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман (более 500 тысяч подписчиков) рассказал в твиттере, что Ковальчуку разрешили тренироваться с командой, но играть он больше не будет. Ковальчук получает 6,25 млн долларов в год. Держать его в запасе – сомнительное удовольствие, но оно объяснимо. Ковальчук не забивал девять матчей подряд и зарабатывал бесконечные минусы.

Перед этими событиями Маклеллан уже намекал, что игра Ковальчука его не устраивает: «Ковальчук – магнит для СМИ. Все вокруг хотят, чтобы он снова стал бомбардиром, который забивает по 50 голов за сезон. Так с ним было какое-то время назад. Мы тоже этого хотим, но ждем от него стабильности. Иногда у Ковальчука получается, иногда – нет».