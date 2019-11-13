Почему Ковальчук провалился в «Лос-Анджелесе»
Илья Ковальчук не попал в заявку на игру «Лос-Анджелеса» и «Миннесоты» (3:1). Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк провел с ним встречу, а главный тренер Тодд Маклеллан объяснил все это одинаковым отношением ко всем игрокам. Малкеллан сказал, что Ковальчук обязательно получит возможность вернуться в состав. Поверить в это сложно.
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман (более 500 тысяч подписчиков) рассказал в твиттере, что Ковальчуку разрешили тренироваться с командой, но играть он больше не будет. Ковальчук получает 6,25 млн долларов в год. Держать его в запасе – сомнительное удовольствие, но оно объяснимо. Ковальчук не забивал девять матчей подряд и зарабатывал бесконечные минусы.
Перед этими событиями Маклеллан уже намекал, что игра Ковальчука его не устраивает: «Ковальчук – магнит для СМИ. Все вокруг хотят, чтобы он снова стал бомбардиром, который забивает по 50 голов за сезон. Так с ним было какое-то время назад. Мы тоже этого хотим, но ждем от него стабильности. Иногда у Ковальчука получается, иногда – нет».
Что ним происходило в «Лос-Анджелесе»?
- Перед НХЛ Ковальчук выдал два топовых сезона за СКА в КХЛ – набрал 87 очков, потом 73. В России он отбегал пять лет, а потом задумался о возвращении в НХЛ. Ковальчук уехал в «Лос-Анджелес», который сейчас далек от лучших времен. В первом сезоне с Ковальчуком «Лос-Анджелес» был предпоследним по очкам среди всех команд НХЛ.
- Сам Ковальчук не виноват в общей слабости клуба, но в «Лос-Анджелесе» сразу как-то не получилось. Он ссорился с главным тренером Дежарденом, который сливал Ковальчука в четвертое звено и не выпускал на площадку. Личный итог для Ковальчука в его первом сезоне в «Лос-Анджелесе»: 16 голов, 18 ассистов, -26 по полезности.
- Ковальчука не устраивала в «Лос-Анджелесе» именно его роль. Когда Ковальчука выпускали с Копитаром и другими лидерами, он не терялся. В низших звеньях получалось намного хуже. Весной в «Лос-Анджелес» пришел новый тренер Тодд Маклеллан. Ковальчук съездил на ЧМ в роли капитана сборной России. Все думали, что потом пойдет.
- На старте сезона «Лос-Анджелес» по-прежнему плох. У Ковальчука три гола, шесть передач и -10 по полезности. В октябре Маклеллан его критиковал, а Ковальчук согласился и объяснил командные проблемы: «У нас новый тренер и система игры. Нужно время для адаптации. Пока есть над чем работать в плане взаимопонимания с игроками на площадке».
- Был момент, когда возвращение настоящего Ковальчука уже казалось реальным. Игра с «Калгари» получилась для него одной из лучших во всей карьере в НХЛ: Ковальчук забросил красивую шайбу и сделал два ассиста. «Лос-Анджелес» победил со счетом 4:3, но это был временный всплеск. В систему Маклеллана Ковальчук все равно не вписался.
- Маклеллан объяснял главную проблему 36-летнего Ковальчука: он может отлично действовать в атаке, но не успевает отрабатывать в обороне. Баланса в этом нет. «Ковальчук может приносить атакующую пользу. Это нам необходимо, но не ценой пропуска двух-трех голов. Не обвиняю его, но это моя основная идея», – говорил тренер.