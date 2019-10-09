Мы снова видели лучшего Ковальчука: пробил по шайбе в воздухе, повторил статистику годовой давности

В «Лос-Анджелесе» Ковальчук до этого только два раза набирал три очка в одном матче. Впервые это произошло 28 октября 2018-го в матче с «Рейнджерс» (4:3). Потом Ковальчук повторил расклад 1+2 в ноябрьской игре с «Анахаймом» (4:1). Новая игра отличается от тех матчей тем, что там у Ковальчука был ниже показатель полезности. Против «Калгари» он набрал +2.

На официальном сайте Los Angeles Daily News еще 4 октября задавали сразу пять актуальных вопросов к «Лос-Анджелесу». Одним из них были опасения по Ковальчуку. «Лос-Андежелесу» не хватает помощи в атаке и грамотного вингера (да, в хоккее подобные навыки тоже требуются). Ковальчук может выполнять такую роль, но должен прибавить. Игра с «Калгари» подтвердила – может.

Только главным героем матча все равно стал не Ковальчук. Защитник Дрю Даути отдал два голевых паса в основное время, а в овертайме забросил победную шайбу. Он праздновал этот гол так, что разозлил всех фанатов «Калгари». «Лос-Анджелесу» можно – для команды это первая победа в сезоне. Впереди матч с крепким «Ванкувером» уже следующей ночью.