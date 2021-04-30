Ковальчук расторг контракт с «Авангардом». Он готовится к возвращению в НХЛ

Договор Ильи Ковальчука и «Авангарда» расторгнут по взаимному согласию. Информация официальная, о ней объявил клуб.

Куда перейдет Ковальчук, неизвестно. В сообщении «Авангарда» конкретики нет.

«Он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ», – сказал генменеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Ковальчуку 38 лет, он выступал за «Авангард» с декабря 2020 года. Он переехал в Россию из НХЛ, где играл за «Вашингтон». Это его второе возвращение в Россию – в 2013-м он перешел из «Нью-Джерси» в СКА.

В НХЛ его лучшим достижением был финал Кубка Стэнли в 2012 году. Он вышел туда с «Нью-Джерси» и проиграл «Лос-Анджелес».

На международном уровне дважды побеждал с Россией на чемпионатах мира (2008 и 2009 год) и один раз на Олимпиаде (2018).