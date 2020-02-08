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Илья Ковальчук
НХЛ
Хоккей
Монреаль (х)
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#Илья Ковальчук
#НХЛ
#Хоккей
#Монреаль (х)
Посмотрите, как Ковальчук играет в хоккей с детьми на дворовой площадке
08 февраля 2020, 10:00
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Ковальчук в Канаде
Ковальчук в «Монреале»: как играет, что по контракту, почему именно здесь
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#Илья Ковальчук
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