Илья Ковальчук
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#Илья Ковальчук #НХЛ #Хоккей #Монреаль (х)

Посмотрите, как Ковальчук играет в хоккей с детьми на дворовой площадке

08 февраля 2020, 10:00
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Ковальчук в Канаде
Ковальчук в «Монреале»: как играет, что по контракту, почему именно здесь
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